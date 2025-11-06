Qu'est-ce qu'Ethena ? Guide complet du protocole de dollar synthétique natif de la cryptomonnaie





1) USDe est un dollar synthétique, et non un stablecoin adossé à des monnaies fiduciaires : il est soutenu par des actifs numériques et des positions courtes sur des contrats à terme, plutôt que par des réserves en monnaie fiduciaire traditionnelle.

2) La couverture delta garantit la stabilité : le protocole maintient l'équilibre des prix en couvrant ses positions au comptant sur le BTC, l'ETH et d'autres actifs à l'aide de contrats perpétuels et à terme.

3) sUSDe offre des opportunités de rendement : le staking d'USDe permet aux détenteurs de percevoir les rendements générés par le protocole, avec un APY d'environ 19 % en 2024.

4) Déploiement multi-chain et adoption croissante : Ethena est présent sur 24 blockchains, desservant une vaste base d'utilisateurs et un écosystème en expansion.

5) Mécanisme innovant de liquidité stable : en allouant dynamiquement les fonds entre des stablecoins liquides tels que l'USDC et l'USDT, le système améliore la gestion de la liquidité et les performances en période de marché baissier.









Ethena est un protocole de dollar synthétique déployé sur la blockchain Ethereum, conçu pour offrir une véritable solution monétaire crypto-native au sein de l'écosystème des actifs numériques. Les produits phares du protocole sont l'USDe (le dollar synthétique) et le sUSDe (USDe staké), qui permettent aux utilisateurs de bénéficier à la fois d'un dollar crypto-native composable et d'un actif d'épargne en dollars générateur de rendement.





Contrairement aux stablecoins adossés à des monnaies fiduciaires tels que l'USDC ou l'USDT, l' USDe est un dollar synthétique dont la valeur n'est pas garantie par des réserves en monnaie fiduciaire détenues dans une banque. Sa stabilité est assurée par une stratégie delta-neutre, combinant des positions au comptant sur des actifs numériques comme le BTC et l'ETH avec des positions courtes sur des produits dérivés correspondants. Ce mécanisme innovant fait d'USDe une solution de stablecoin entièrement crypto-native, scalable et résistante à la censure.





La vision d' Ethena est de « permettre la monnaie d'Internet », en créant une infrastructure monétaire destinée à l'économie numérique, indépendante du système bancaire traditionnel. Le protocole est déployé sur 24 blockchains, desservant une base mondiale d'utilisateurs en forte expansion. L'offre en circulation d'USDe continue de croître, faisant de ce token un pilier essentiel de l'écosystème DeFi

















L'USDe est le produit principal du protocole Ethena, conçu comme une solution monétaire crypto-native et scalable. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

Soutien entièrement collatéralisé : chaque USDe est garanti par une combinaison d'actifs numériques et de positions sur des produits dérivés correspondantes.

Composabilité : l'USDe peut être librement intégré et utilisé sur les plateformes financières centralisées et décentralisées, sans autorisation préalable.

Résistance à la censure : ne dépendant pas de l'infrastructure bancaire traditionnelle, l'USDe réduit considérablement le risque de gel réglementaire ou de censure.

Scalabilité : à mesure que le marché des produits dérivés crypto se développe, la capacité d'émission d'USDe peut croître en conséquence.





Le sUSDe est la version stakée d'USDe, permettant à ses détenteurs de percevoir une part des revenus du protocole. Selon les données de 2024, le sUSDe a affiché un TAEG de 19 %, ce qui en fait un instrument d'épargne libellé en dollars particulièrement attractif.

Les sources de rendement de sUSDe comprennent :

Les revenus générés par les taux de financement issus de la stratégie de couverture delta du protocole.

Les profits réalisés grâce au trading de base (basis trading).

Les rendements provenant de l'allocation dynamique vers des stablecoins liquides.

Ces revenus sont ensuite redistribués proportionnellement aux détenteurs de sUSDe.









Les utilisateurs peuvent actuellement participer à l'écosystème Ethena de plusieurs façons :

Accès sans autorisation à l' USDe : les utilisateurs peuvent acquérir de l'USDe via des pools de liquidité AMM externes, en échangeant des actifs tels que l'USDT ou l'USDC.

Création directe d ' USDe : les market makers approuvés ayant effectué la vérification d'identité (KYC/KYB) peuvent déposer des actifs de réserve éligibles pour minter directement des USDe.

Rachat direct d ' USDe : de même, seuls les market makers approuvés peuvent brûler des USDe afin de récupérer les actifs de réserve correspondants.

Staking et unstaking : dans les juridictions où cela est autorisé, les utilisateurs peuvent staker des USDe pour recevoir des sUSDe et percevoir une part des revenus générés par le protocole.

















Offre totale d'ENA : 15 milliards de tokens

Catégorie Allocation Description Déblocage Contributeurs principaux 30% Récompenses destinées à l'équipe principale de développement responsable du lancement d'USDe. Cliff d'un an, puis déblocage initial de 25 %, suivi d'un déblocage linéaire mensuel des 75 % restants sur 3 ans. Investisseurs — Investisseurs institutionnels ayant soutenu le développement du protocole Ethena. Cliff d'un an, puis déblocage initial de 25 %, suivi d'un déblocage linéaire mensuel des 75 % restants sur 3 ans. Fondation — Fonds dédiés à l'expansion et à l'adoption de l'USDe à l'échelle mondiale. — Développement de l'écosystème 30% Réservé au soutien de la croissance de l'écosystème et au développement de partenariats stratégiques. —









L'ENA est le token natif de gouvernance du protocole Ethena et joue un rôle central au sein de son écosystème. Ses principales fonctions sont les suivantes :

Gouvernance : les détenteurs d'ENA participent à la gouvernance du protocole Ethena et votent sur les décisions clés concernant ses paramètres et son développement.

Récompenses en sENA : le sENA est le token liquide de staking représentant les ENA verrouillés. Il peut être utilisé de manière composable dans diverses applications DeFi au sein de l'écosystème.

Récompenses de staking : les utilisateurs peuvent staker leurs ENA afin d'obtenir des récompenses supplémentaires et de participer à la capture de valeur à long terme du protocole.





















Le prix du token ENA est déterminé par plusieurs facteurs clés :

Performance des revenus du protocole : la croissance de l'émission de l'USDe et les rendements générés par le sUSDe ont un impact direct sur les revenus du protocole et donc sur la valorisation de marché de l'ENA.

Croissance de l'adoption : à mesure que davantage d'utilisateurs et de protocoles adoptent l'USDe, la valeur globale de l'écosystème augmente, ce qui se reflète potentiellement dans le prix de l'ENA.

Paysage concurrentiel : la performance du token est influencée par la concurrence avec les stablecoins traditionnels comme l'USDC et l'USDT, ainsi qu'avec d'autres protocoles de dollars synthétiques.

Environnement réglementaire : les évolutions de la réglementation sur les cryptomonnaies peuvent affecter l'adoption de l'USDe et la valorisation globale de l'ENA.









D'un point de vue d'investissement, Ethena et son token de gouvernance ENA présentent plusieurs arguments solides :

Modèle économique innovant : le mécanisme du dollar synthétique offre une solution de stablecoin fonctionnant indépendamment du système financier traditionnel, réduisant les risques de censure et de centralisation associés aux stablecoins adossés à la monnaie fiduciaire.

Opportunités de rendement attractives : le sUSDe propose un TAEG compétitif, ce qui en fait un produit intéressant pour les investisseurs axés sur les revenus passifs.

Avantage de scalabilité : avec la croissance continue du marché des produits dérivés de cryptomonnaies, le potentiel d'émission de l'USDe est considérable.

Stratégie de déploiement multi-chain : le déploiement d'Ethena sur 24 blockchains témoigne de sa forte capacité d'expansion au sein de l'écosystème.

Engagement envers la transparence : le protocole renforce la confiance des utilisateurs grâce à des tableaux de bord en temps réel, des attestations de conservation et des rapports d'audit réguliers.









Ethena a mis en place un écosystème vaste et en pleine expansion :

Déploiement sur 24 blockchains : garantissant une interopérabilité multi-chain fluide.

Intégration DeFi et CeFi : l'USDe peut être librement utilisé et combiné sur les plateformes financières décentralisées (DeFi) et centralisées (CeFi).

Réseau de market makers : création d'un réseau professionnel de market makers vérifiés (KYC/KYB) afin d'assurer la liquidité et la profondeur du marché.

Engagement communautaire : maintien d'une communauté mondiale active et croissante à travers des plateformes telles que Telegram, Discord et X (anciennement Twitter).









La croissance à long terme d'Ethena repose sur plusieurs facteurs clés :

Expansion du marché des stablecoins : la demande mondiale pour des actifs stables libellés en dollars ne cesse d'augmenter, offrant une large opportunité de marché pour l'USDe.

Clarté réglementaire : une approche réglementaire plus favorable envers les stablecoins décentralisés pourrait accélérer considérablement leur adoption.

Innovation technologique : les améliorations continues de la technologie et de la conception des produits renforceront l'avantage concurrentiel d'Ethena.

Effets de réseau de l'écosystème : à mesure que de plus en plus d'applications intègrent l'USDe, les effets de réseau générés stimuleront une croissance exponentielle.

Adoption institutionnelle : la participation des institutions à l'USDe en tant que solution dollar crypto-native représenterait une étape majeure vers une reconnaissance grand public.





Ethena représente une innovation majeure dans le secteur des stablecoins, en proposant un système monétaire entièrement crypto-native grâce à son mécanisme de dollar synthétique, indépendant de toute infrastructure bancaire traditionnelle. Pour les utilisateurs recherchant un dollar numérique sûr, transparent et générateur de rendement, Ethena s'impose comme une solution technologique avancée et fiable.





Pour les investisseurs dans le token ENA, la valeur à long terme du protocole dépendra de la croissance de l'adoption de l'USDe, de l'expansion de l'écosystème, ainsi que de la capacité d'Ethena à rivaliser efficacement avec les stablecoins traditionnels.





