Qu'est-ce qu'Intuition ? Redéfinir la propriété des données Internet grâce à la blockchain





1) Résolution du problème des silos de données : convertit les données utilisateur enfermées dans différentes plateformes en objets de connaissance interopérables, avec un suivi complet de la provenance et une vérification de la propriété.

2) Modèle économique du token TRUST : avec une offre totale de 1 milliard de tokens, TRUST adopte un mécanisme basé sur le staking pour encourager la création de données de haute qualité, permettant aux utilisateurs de gagner des récompenses grâce à leurs contributions.

3) Architecture innovante à trois couches : construite sur un réseau de Couche 3 (L3) sur Base, elle comprend une couche de protocole définissant les règles et une couche de requête hautes performances. Ce design réduit les coûts de transaction par un facteur de 10 000 et augmente la vitesse par 100.

4) Redistribution de la valeur : brise le modèle centralisé où les plateformes contrôlent les profits issus des données, permettant aux créateurs, curateurs et vérificateurs de partager la valeur via un système de réputation décentralisé.

5) Autonomisation à l'ère de l'IA : offre aux développeurs une couche de données universelle et fiable pour soutenir des applications telles que des expériences Internet personnalisées, des systèmes de recommandation de contenu de nouvelle génération et d'autres innovations propulsées par l'intelligence artificielle.









Intuition est le premier graphe de connaissances et système d'oracle universel au monde géré par token. Il transforme les données non structurées, isolées et difficiles à tracer issues des plateformes Web2 traditionnelles — telles que les likes, commentaires, partages et abonnements — en objets de connaissance vérifiables, tokenisés et interopérables. Ces actifs de données peuvent circuler librement entre les applications, les blockchains et les agents d'IA, tout en conservant un suivi complet de leur provenance et une preuve de propriété.





En termes simples, Intuition crée un réseau sémantique de confiance. Au sein de ce réseau, l'information n'est pas simplement stockée : elle est structurée, dotée d'incitations économiques et rendue exploitable par les développeurs et les systèmes d'IA, tout en préservant son origine et sa propriété vérifiables. Cela permet aux utilisateurs de véritablement posséder leur identité numérique et leurs données, et d'en tirer une valeur économique.









Internet traditionnel est confronté à trois problèmes fondamentaux :





Silos de données : les connexions sociales que vous créez sur X (Twitter), les préférences de visionnage que vous développez sur YouTube et l'historique d'achats que vous construisez sur Amazon sont tous enfermés dans leurs plateformes respectives. Chaque fois que vous utilisez une nouvelle application, vous devez reconstruire votre profil personnel et votre réseau à partir de zéro.





Déséquilibre dans l'extraction de la valeur : les utilisateurs créent tout le contenu et les données, mais les entreprises de plateformes captent presque toute la valeur économique. Vos likes, commentaires et partages génèrent des revenus publicitaires pour ces plateformes, mais vous n'en retirez rien.





Difficulté de vérification de la confiance : à l'ère de la surcharge informationnelle, il devient de plus en plus difficile de déterminer la crédibilité d'une information ou de retracer son origine et son parcours de diffusion.





Intuition combine la technologie blockchain, la cryptoéconomie et l'architecture des graphes de connaissances pour offrir une solution systémique à ces défis.









TRUST est le token natif du système Intuition, redéfinissant fondamentalement la manière dont les données sont créées, vérifiées et détenues. En stakant des TRUST, les utilisateurs peuvent créer, organiser et interroger des données, garantissant que chaque information possède une valeur mesurable soutenue par un poids économique.





Grâce à ses mécanismes intégrés de gouvernance et de récompenses pour les contributeurs, TRUST encourage la production de données vérifiables et de haute qualité tout en pénalisant la désinformation. Cela crée un écosystème autosuffisant qui transforme les données en actifs, démocratise la création et l'accès à la connaissance, et redéfinit la manière dont les humains et les machines interagissent avec l'information en ligne.









L'offre totale de tokens TRUST est de 1 milliard.





Catégorie Pourcentage Montant (en centaines de millions) Allocation communautaire 20 % 2 Investisseurs 20 % 2 Trésorerie 20 % 2 Équipe de l'entreprise 15 % 1,5 Contributeurs principaux 14 % 1,4 Incitations pour l'écosystème 7 % 0,7 Fourniture de liquidité 4 % 0,4













Catégorie Pourcentage déverrouillé au TGE Période de verrouillage Pourcentage initial déverrouillé après la période de cliff Durée du vesting Fréquence du vesting Allocation communautaire 50 % Aucune 0 % 24 mois Mensuel Investisseurs 0 % 12 mois 5 % 24 mois Mensuel Trésorerie 10 % 12 mois 10 % 72 mois Mensuel Équipe de l'entreprise 0 % 12 mois 5 % 36 mois Mensuel Contributeurs principaux 0 % 12 mois 5 % 36 mois Mensuel Incitations pour l'écosystème 5 % 12 mois 5 % 48 mois Mensuel Fourniture de liquidité 100 % Aucune 0,06 % Aucune Mensuel













Capture de valeur au niveau du protocole : la valeur capturée par le protocole TRUST provient des frais d'interaction (frais de gas) associés aux requêtes et interactions avec les données au sein du graphe de connaissances. Ces frais, payés en tokens TRUST, sont redistribués entre les curateurs de données, les opérateurs de nœuds et les participants à la gouvernance. De plus, les détenteurs de tokens TRUST disposent de droits de gouvernance leur permettant d'influencer le modèle de partage des revenus du protocole, notamment en ajustant les exigences de staking, les paramètres de frais et la distribution des récompenses.





Capture de valeur au niveau du token : le token TRUST capture la valeur générée par les frais de transaction liés au staking, à la consultation et à la publication des données. Ces frais sont distribués en fonction de l'activité et du niveau de participation des contributeurs, curateurs et vérificateurs au sein du réseau. Une partie des revenus est également allouée à la trésorerie du protocole, gérée par des décisions de gouvernance prises par les détenteurs de tokens TRUST.





Création de valeur : la valeur créée par TRUST réside dans son graphe de connaissances décentralisé et géré par token, qui permet aux utilisateurs de posséder, vérifier et monétiser leurs données grâce au staking et à la gouvernance. En incitant à la création et à la curation de données, TRUST établit un cadre économique qui récompense les contributeurs et pénalise la désinformation, garantissant ainsi la mise en avant d'informations fiables et précieuses. L'intégration de courbes de liaison, de mécanismes de staking et de récompenses de gouvernance crée un système dynamique où les données sont continuellement validées, transformant l'écosystème numérique en une plateforme de partage des connaissances plus transparente et digne de confiance.









Intuition a officiellement ouvert la vérification d'éligibilité pour l'airdrop du token TRUST. Les utilisateurs peuvent se rendre sur le site officiel pour vérifier s'ils remplissent les conditions. Selon la feuille de route du projet, après le lancement de la phase 1 du vérificateur d'éligibilité et du portail d'inscription, la prochaine étape sera le TGE. La date finale du TGE sera annoncée officiellement par l'équipe d'Intuition.





Vérifier mon éligibilité













Le token TRUST joue plusieurs rôles essentiels au sein de l'écosystème Intuition :





1) Token de gas du réseau Intuition : TRUST agit comme le token de gas natif du réseau Intuition. En liant directement les opérations du réseau au token, la demande en TRUST augmente proportionnellement à l'activité on-chain.





2) Création et curation de données : les participants utilisent des TRUST pour créer et organiser de nouveaux objets de connaissance sur le réseau. Les utilisateurs peuvent staker des TRUST sur des informations spécifiques afin d'obtenir une part de propriété plus importante et d'accroître le poids ou la crédibilité de ces données dans le système.





3) Incitation à la contribution de qualité : plus une information est utile et fiable, plus elle attire d'interactions. À mesure que le volume d'engagement augmente, des TRUST supplémentaires sont distribués aux contributeurs selon la valeur et la fiabilité des données qu'ils fournissent.





4) Bonding pour la sécurité du réseau : les utilisateurs peuvent verrouiller des tokens TRUST dans des contrats de bonding pour une durée déterminée, à la manière du staking dans les systèmes de preuve d'enjeu (Proof of Stake, PoS). En échange, ils reçoivent des récompenses issues des émissions du protocole tout en contribuant à la sécurité et à la stabilité globales du réseau.





5) Gouvernance et pouvoir de vote : lorsque les utilisateurs effectuent un bonding ou verrouillent des TRUST, ils obtiennent des droits de gouvernance leur permettant de soumettre de nouvelles propositions ou de voter sur celles existantes, influençant ainsi les paramètres du protocole, les structures d'incitation et l'orientation stratégique de l'écosystème Intuition.









Intuition adopte une conception architecturale innovante à trois couches, chacune remplissant une fonction clairement définie :









L'Intuition Network est une blockchain de Couche 3 (L3) personnalisée construite sur Base, utilisant la pile technologique Arbitrum Orbit et la solution de disponibilité des données AnyTrust. Cette architecture offre des avantages de performance significatifs :

~99,99 % de réduction des coûts : les coûts de transaction sont considérablement plus faibles que ceux de la plupart des concurrents.

Vitesse multipliée par 100 : les temps de confirmation des transactions sont grandement accélérés.

Stockage entièrement on-chain : chaque credential, Atom et Triple est enregistré de manière permanente sur la blockchain.









La couche Protocol définit les règles et la logique régissant la manière dont la connaissance est représentée et monétisée au sein de l'écosystème Intuition. Elle repose sur trois mécanismes fondamentaux :





Identifiants décentralisés (DID) : chacun peut créer sans permission de nouveaux identifiants décentralisés, représentant des personnes, des concepts, des objets ou toute autre entité. Cette ouverture garantit l'inclusivité et la scalabilité du système dans son ensemble.





Une économie orientée vers la convergence : bien que les identifiants puissent être créés librement, les courbes de liaison (bonding curves) et les mécanismes d'incitation basés sur les tokens orientent la communauté vers la convergence autour d'Atoms canoniques partagés. Cela permet de référencer les concepts de manière cohérente et universelle sur l'ensemble d'Internet.





Consensus standardisé : Intuition adopte un mécanisme de consensus cryptoéconomique permettant d'établir un « état des états » sur son registre, incitant à la convergence autour de schémas de données, structures et relations communes. Ainsi, à mesure que le graphe de connaissances s'étend, il devient de plus en plus interopérable plutôt que fragmenté.









Le Rust Subnet sert de couche d'indexation et de requête haute performance, conçue pour les développeurs. Ses principales caractéristiques incluent :

API en temps réel : prend en charge les opérations de lecture et d'écriture authentifiées.

SDK GraphQL et TypeScript : permettent une intégration rapide et fluide.

Options de réplication locale : offrent une meilleure protection de la confidentialité et des performances optimisées.









La valeur d'Intuition ne réside pas uniquement dans son innovation technologique, mais aussi dans les nouvelles expériences utilisateurs qu'elle rend possibles :





Internet personnalisé : les utilisateurs peuvent créer et organiser une identité universelle et portable, permettant aux applications et systèmes d'IA sur le web de les reconnaître instantanément. Cela enrichit l'expérience individuelle tout en améliorant l'expérience globale pour ceux qui les suivent et font confiance à leurs analyses.





Mémoire fiable pour l'IA : pour les développeurs, construire sur Intuition élimine le besoin de recréer la confiance, l'identité ou les modèles de données à partir de zéro. La plateforme fournit un cadre prêt à l'emploi pour concevoir des systèmes d'IA dotés d'une mémoire vérifiable, persistante et interopérable.





Système de réputation décentralisé : dans Intuition, la réputation n'est plus dictée par des plateformes centralisées, mais co-construite par la communauté à travers des signaux économiques. Les utilisateurs qui émettent des jugements précis dans un domaine spécifique gagnent des signaux plus pondérés, leur conférant une influence accrue et des récompenses plus élevées dans ce domaine.





Révolution dans la recommandation de contenu : les algorithmes de recommandation traditionnels sont contrôlés par des plateformes et optimisés pour leurs propres intérêts (comme la maximisation des impressions publicitaires), au détriment de l'utilisateur (qui souhaite découvrir du contenu de qualité). Dans Intuition, les recommandations peuvent être basées sur les signaux des personnes en qui l'utilisateur a confiance, et les utilisateurs peuvent être récompensés lorsque d'autres interagissent avec le contenu qu'ils recommandent.









Mission : la mission d'Intuition est de démocratiser la création, la curation et la monétisation de l'accès aux données grâce à un graphe de connaissances décentralisé et pondéré par token. En s'appuyant sur le token TRUST, chaque individu peut vérifier, posséder et tirer profit des données qu'il contribue à générer, garantissant que chaque information repose à la fois sur une valeur économique et sur une intégrité vérifiable.





Vision : Intuition imagine un monde où la propriété et la confiance des données sont décentralisées, restituant le contrôle et la valeur aux individus. En cultivant un réseau décentralisé de connaissances, le projet vise à construire un écosystème transparent, vérifiable et auto-évolutif, capable de s'adapter en continu aux standards changeants d'authenticité et de pertinence, tout en stimulant l'intelligence collective et en donnant plus de pouvoir aux communautés du monde entier.









Intuition marque un tournant fondamental dans le paradigme de la propriété des données sur Internet, en passant de modèles fermés et centralisés contrôlés par les plateformes à des graphes de connaissances ouverts, interconnectés et détenus par les utilisateurs. En transformant l'information en un actif vérifiable et échangeable, Intuition ne se contente pas de redonner aux utilisateurs le contrôle de leurs données — il établit également un système économique incitant à la création et au partage d'informations de haute qualité.





Dans l'univers d'Intuition, chaque like peut avoir de la valeur, chaque commentaire peut rapporter une récompense, et chaque identité numérique appartient véritablement à son propriétaire. Il ne s'agit pas seulement d'une innovation technologique, mais d'une refonte de la distribution de la valeur sur Internet. Alors que l'ère de l'intelligence artificielle se déploie, des données fiables et vérifiables deviennent de plus en plus essentielles. L'infrastructure qu'Intuition construit vise à servir de passerelle essentielle entre la connaissance humaine, l'intelligence des machines et les incitations économiques.



