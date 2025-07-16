Qu'est-ce que le trading en grille sur les contrats à terme de MEXC ?





Avec la croissance rapide du marché des cryptomonnaies, une large gamme de stratégies de trading automatisées a émergé. Parmi elles, le trading en grille a gagné en popularité auprès des investisseurs grâce à sa structure simple, son indépendance vis-à-vis des prévisions de direction du marché et son haut niveau d'automatisation. Cet article offrira une vue d'ensemble complète du trading en grille, ainsi que des éléments clés à prendre en compte pour l'utiliser efficacement, aidant ainsi les utilisateurs à mieux comprendre et appliquer cette stratégie de manière intelligente et éclairée.









Le trading en grille est une stratégie de trading quantitative et automatisée. Il fonctionne en plaçant une série d'ordres d'achat et de vente espacés de manière égale dans une plage de prix prédéfinie, créant ainsi une « grille ». Lorsque le prix fluctue dans cette fourchette, le système achète automatiquement à bas prix et vend à prix élevé, réalisant un profit à chaque petite variation.

En termes simples, le trading en grille ne repose pas sur la prédiction de la hausse ou de la baisse du marché, mais sur la volatilité des prix elle-même. Tant que le marché évolue, qu'il soit haussier, baissier ou stable, il existe des opportunités de gains.









1) Définir la plage de prix : choisissez une plage de prix appropriée pour la stratégie.

2) Diviser la grille : divisez la plage de prix en plusieurs intervalles espacés de manière égale, chaque intervalle formant une « case » de la grille. Par exemple, une plage de 5 000 $ divisée en 10 cases donne 500 $ par case.

3) Placement automatisé des ordres : des ordres d'achat et de vente sont placés à chaque niveau de la grille. Par exemple, un ordre d'achat est automatiquement placé chaque fois que le prix baisse de 500 $, et un ordre de vente est placé chaque fois qu'il augmente de 500 $.

4) Répéter le processus : le système achète automatiquement à bas prix et vend à prix élevé, capturant un profit à chaque petite fluctuation du prix.





Exemple :

Le BTC est actuellement coté à 97 000 $. Une plage de grille est définie entre 95 000 $ et 100 000 $, divisée en 10 grilles :

Lorsque le prix baisse à 96 500 $, le système place automatiquement un ordre d'achat ;

Lorsque le prix remonte à 97 000 $, il place automatiquement un ordre de vente, réalisant un profit de 500 $ grâce à l'écart ;

À mesure que le prix continue de fluctuer, le système répète ce cycle d'achat à bas prix et de vente à prix élevé.









Le trading en grille sur les contrats à terme est une stratégie quantitative flexible et automatisée qui convient à un large éventail de traders en cryptomonnaies. Contrairement aux méthodes de trading traditionnelles qui reposent fortement sur une analyse technique avancée ou des évaluations fondamentales complexes, le trading en grille sur les contrats à terme met davantage l'accent sur l'exécution systématique et la diversification des risques. Cela le rend relativement accessible et plus facile à adopter, même pour les traders non professionnels.





Voici les utilisateurs qui peuvent le mieux profiter du trading en grille sur les contrats à terme :









Pour les traders qui privilégient la vente à découvert et cherchent à tirer profit des baisses de marché, le trading en grille sur les contrats à terme est un outil particulièrement efficace.





Avantages : la vente à découvert traditionnelle comporte des risques élevés, mais l'utilisation d'une stratégie en grille permet d'effectuer des entrées et sorties échelonnées à différents niveaux de prix, aidant ainsi à répartir le risque lors d'une tendance baissière prolongée.





Adapté à : les traders expérimentés capables de gérer un risque élevé et maîtrisant le timing du marché, notamment lors des retournements de tendance ou des périodes de forte volatilité.









Le trading avec un effet de levier peut augmenter les gains, mais il augmente également les risques. Le trading en grille sur les contrats à terme intègre un mécanisme de gestion des risques pour aider à équilibrer cette dynamique.





Avantages : en définissant une plage de prix précise et en plaçant des ordres longs/courts rapprochés à travers celle-ci, les traders peuvent mieux contrôler les pertes potentielles, même en utilisant un effet de levier.





Adapté à : les traders qui souhaitent utiliser l'effet de levier pour maximiser leurs rendements sans prendre de risques excessifs, ainsi que ceux qui préfèrent une approche plus stable et systématique du trading des contrats à terme.









Le trading en grille sur les contrats à terme est hautement automatisé, idéal pour les utilisateurs n'ayant pas le temps de surveiller constamment le marché.





Avantages : avec une automatisation intelligente gérant le placement des ordres et l'exécution des ordres Take-Profit et Stop-Loss, les traders peuvent tirer parti des performances de la stratégie sans avoir à surveiller les mouvements de prix tout au long de la journée.





Adapté à : des professionnels occupés, des étudiants ou des investisseurs à temps partiel disposant de peu de temps et préférant une approche de trading plus autonome et automatisée.









Pour ceux qui découvrent le marché des cryptomonnaies, le trading en grille sur les contrats à terme offre une porte d'entrée accessible.





Avantages : cette approche ne nécessite pas d'analyse technique complexe ni de prévisions de marché. La plupart des plateformes proposent des modes automatisés qui optimisent les paramètres en fonction des préférences de l'utilisateur, réduisant ainsi la barrière à l'entrée et rendant les stratégies de trading automatisées plus accessibles et sécurisées pour les débutants.





Adapté à : les traders débutants ayant peu d'expérience et souhaitant apprendre le comportement du marché par la pratique tout en minimisant les risques.









Seuil d'entrée bas : commencez à trader avec seulement 10 USDT.

Options d'effet de levier élevé : profitez d'un effet de levier allant jusqu'à 200x sur certaines paires de contrats à terme pour maximiser l'efficacité de votre capital et saisir davantage d'opportunités de trading.

Exécution automatisée 24h/24 et 7j/7 : une fois configuré, le bot fonctionne en continu, exécutant les transactions sans interférence émotionnelle.

Frais de transaction bas : bénéficiez de l'absence de frais pour la configuration ou la gestion de la stratégie, ainsi que de faibles frais de transaction sur les contrats à terme.









Accédez et connectez-vous au site officiel de MEXC, puis allez dans la section Futures et sélectionnez Trading en grille.









Par défaut, le bot de trading en grille utilise les fonds transférés depuis le portefeuille Spot de l'utilisateur. Avant de commencer le trading en grille sur les contrats à terme, veuillez vous assurer qu'il y a suffisamment de fonds disponibles dans votre portefeuille Spot.













Sur la page de trading en grille, sélectionnez la paire de trading que vous voulez utiliser, puis choisissez la direction du trading : Neutre, Long ou Short. Cet exemple utilise la grille Neutre pour la démonstration. Les configurations des grilles Long et Short suivent un processus similaire.





Neutre : aucune position initiale n'est ouverte lors de la création du bot. Il ouvre des positions courtes lorsque les prix augmentent et des positions longues lorsque les prix baissent. Idéal pour les marchés latéraux (range-bound) sans tendance claire.

Long : seules les positions longues sont ouvertes. Lorsque le prix augmente, les positions longues sont fermées ; lorsque le prix baisse, de nouvelles positions longues sont ouvertes. Cette stratégie est idéale pour les marchés en hausse progressive avec des fluctuations ascendantes.

Short : seules les positions courtes sont ouvertes. Lorsque le prix augmente, de nouvelles positions courtes sont ajoutées ; lorsque le prix baisse, les positions courtes sont fermées. Cette stratégie est adaptée aux marchés en déclin progressif avec une tendance baissière en escalier.









Après avoir saisi les paramètres de la grille, cliquez sur Créer un bot (Neutre), puis vérifiez les détails du bot et cliquez sur Confirmer pour finaliser la configuration.

Champs obligatoires : plage de prix, nombre de grilles, montant investi et effet de levier.

Champs optionnels : prix d'activation, prix Stop supérieur, prix Stop inférieur.









Plage de prix : définissez une plage de prix appropriée. Une plage trop large peut entraîner une faible fréquence d'exécution, tandis qu'une plage trop étroite augmente le risque de liquidation lors de mouvements de marché unilatéraux. Remarque : la limite supérieure doit être supérieure à la limite inférieure.





Nombre de grilles : choisissez un nombre de grilles adapté. Plus de grilles signifient une fréquence d'exécution plus élevée, mais un profit par grille plus faible et des exigences en capital plus élevées. Moins de grilles entraînent un profit plus élevé par trade, mais une fréquence d'exécution plus faible et une demande en capital réduite.





Montant investi : plus les fonds investis sont élevés, plus la taille de position par trade est grande. Notez que les fonds sont transférés depuis le portefeuille Spot. Le solde disponible affiché correspond à votre solde du portefeuille Spot.





Effet de levier : sélectionnez un niveau d'effet de levier en fonction de votre tolérance au risque. Le trading en grille sur MEXC Futures prend actuellement en charge un effet de levier de 1x à 50x.









Prix de liquidation projeté (Long) : le prix projeté auquel toutes les positions longues dans la stratégie de grille seront exécutées et liquidées.





Prix de liquidation projeté (Short) : le prix projeté auquel toutes les positions courtes dans la stratégie de grille seront exécutées et liquidées.





Si le prix de liquidation estimé au moment de la création se situe dans la plage de la grille, le bot peut être liquidé en cours d'exécution. Dans ce cas, il est recommandé d'augmenter le montant investi, de réduire la plage de la grille ou de diminuer l'effet de levier.









Prix d'activation : le bot de trading en grille ne démarre que lorsque le prix du marché atteint le prix d'activation spécifié. Si aucun prix d'activation n'est défini, le bot démarre immédiatement après sa création. Le prix d'activation doit être compris dans la plage de prix définie.





Prix Stop supérieur : si le prix atteint ce niveau, le bot s'arrêtera automatiquement. Ce niveau peut être utilisé comme un seuil de Take-Profit ou de Stop-Loss. Le prix Stop supérieur doit être supérieur au prix du marché actuel.





Prix Stop inférieur : si le prix atteint ce niveau, le bot s'arrêtera automatiquement. Cette condition peut également servir de condition de Take-Profit ou de Stop-Loss. Le prix stop inférieur doit être inférieur au prix du marché actuel.













Si aucun prix d'activation n'est défini dans les Paramètres avancés lors de la création du bot, celui-ci s'activera immédiatement après sa création.





Si un prix d'activation est fixé dans les Paramètres avancés, le bot ne s'activera pas immédiatement après sa création. Il ne s'activera que lorsque le dernier prix du marché de l'actif sélectionné atteindra le prix d'activation spécifié.





Un bot qui n'est pas activé ne prendra aucune position initiale et ne placera aucun ordre.









Un bot qui n'a pas été activé peut être activé manuellement. Il suffit de cliquer sur le bouton Activer dans le panneau de trading pour lancer le bot.





Vous pouvez également cliquer sur le bouton Détails pour afficher plus d'informations sur le bot.







Remarque : règles de création des positions initiales lors de l'activation des bots de trading en grille : Si l'utilisateur sélectionne une stratégie Neutre , le bot ne créera aucune position initiale à son activation.

Si l'utilisateur sélectionne une stratégie Long ou Short, le bot créera le nombre de positions initiales correspondant en fonction du niveau de prix actuel au sein de la grille. Cela permet au bot de clôturer les ordres Take-Profit basés sur la grille lorsque le prix fluctue au sein de la plage définie.

Exemple 1 : L'utilisateur sélectionne une stratégie de trading en grille Long sur ETHUSDT, avec une plage de prix de 2 000 – 3 000 USDT et un total de 10 grilles.



À l'activation du bot, le prix actuel de ETHUSDT est de 2 750 USDT. Il y a 3 niveaux de prix de la grille au-dessus de 2 750 : 2 800, 2 900 et 3 000 USDT. Le système créera donc 3 positions longues correspondantes.



À mesure que le prix de ETHUSDT atteint successivement 2 800, 2 900 et 3 000 USDT, le système clôturera ces 3 positions longues une par une pour fixer le profit.



Exemple 2 : L'utilisateur sélectionne une stratégie de trading en grille Short sur ETHUSDT, avec une plage de prix de 2 000 – 3 000 USDT et un total de 10 grilles.



À l'activation du bot, le prix actuel de ETHUSDT est de 2 650 USDT. Il y a 7 niveaux de prix de la grille en dessous de 2 650 : 2 600, 2 500, 2 400, 2 300, 2 200, 2 100 et 2 000 USDT. Le système créera donc 7 positions courtes correspondantes.



À mesure que le prix de ETHUSDT atteint ces niveaux de prix (2 600, 2 500, 2 400, 2 300, 2 200, 2 100 et 2 000 USDT), le système clôturera ces 7 positions courtes une par une pour fixer le profit.







Pendant que le bot fonctionne, vous pouvez ajouter ou retirer des fonds à tout moment. Cliquez sur le bouton Détails dans le panneau de trading pour accéder à la page d'informations du bot.









Cliquez sur Ajouter des fonds ou Retirer des fonds pour ajuster votre capital.





Remarque : vous ne pouvez pas retirer des fonds si cela réduit le solde en dessous du montant initial de l'investissement.













Pour arrêter le bot, cliquez simplement sur le bouton Arrêter dans le panneau de trading. Une fois le bot arrêté, les fonds restants seront retournés à votre portefeuille Spot.





De plus, le bot s'arrêtera automatiquement dans les cas suivants :





Liquidation : si la position est liquidée, le bot s'arrêtera automatiquement.

Arrêt en cas de retrait de délisting : si la paire de trading est délistée pendant que le bot est en cours d'exécution, le bot sera arrêté.

Déclenchement du Prix stop : si vous avez défini un prix stop supérieur ou inférieur dans les Paramètres avancés, le bot s'arrêtera automatiquement une fois que le prix du marché atteindra le niveau de prix Stop spécifié.













Sur la page d'accueil de MEXC, accédez à la barre de navigation supérieure, survolez l'onglet Portefeuilles et sélectionnez Bot de trading pour consulter les données actuelles de vos actifs liés au bot.

















1) Chaque utilisateur peut exécuter jusqu'à 30 bots de trading en grille simultanément.

2) La taille des positions est plafonnée au maximum autorisé selon le niveau de la limite de risque 1 pour chaque paire de trading.

3) Les utilisateurs restreints du trading des contrats à terme ne peuvent pas créer de bots de trading en grille.

4) Tous les ordres des bots de grille sont placés en tant que des ordres Limit.

5) En cas de liquidation ou de liquidation forcée par paliers, le bot s'arrêtera automatiquement.

6) Les bots de trading en grille fonctionnent en mode couverture (Hedge Mode) et en mode de marge croisée.

7) Un manque de fonds pour les ordres en attente n'interrompra pas le bot ; le système reconstituera automatiquement les ordres périodiquement.

8) Le trading en grille des contrats à terme de MEXC prend actuellement en charge les contrats à terme en USDT-M.

9) Le taux de frais du bot correspondra à celui de votre compte principal.(Remarque : la déduction des frais via le token MX n’est pas prise en charge)

10) Le bot prend en charge les grilles arithmétiques, ce qui signifie que chaque grille a une différence de prix égale.





Clause de non-responsabilité : ce document ne constitue pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité, consulting ou tout autre service connexe. Il ne s'agit pas non plus d'une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit des informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et investir avec prudence. Toutes les décisions et résultats d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.



