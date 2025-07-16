Qu'est-ce que l'USDe ?





Dans le trading de cryptomonnaies, les stablecoins jouent le rôle de paires de base, permettant aux traders d'exécuter leurs transactions plus efficacement. Grâce à leur stabilité de prix, ils peuvent également être utilisés pour le prêt, le staking et la fourniture de liquidités dans la finance décentralisée (DeFi). Ces actifs renforcent la liquidité du marché, favorisant un environnement de trading et d'investissement plus dynamique, ce qui stimule la participation et contribue à la croissance globale du marché crypto.





Les stablecoins se sont développés en trois grandes catégories : les stablecoins adossés à des monnaies fiduciaires (comme l'USDT et l'USDC), les stablecoins adossés à des cryptomonnaies (comme le DAI), et les stablecoins algorithmiques (comme le FEI et l'UST). L'introduction d'USDe marque une nouvelle phase dans l'évolution des stablecoins.









USDe est un stablecoin synthétique en dollars lancé par Ethena Labs, conçu pour proposer une solution innovante au secteur DeFi en contournant la dépendance aux entités centralisées et les problèmes de scalabilité des stablecoins traditionnels. USDe maintient une parité 1:1 avec le dollar américain grâce à une combinaison de stratégies de couverture et d'un mécanisme de mint et de rachat. Les utilisateurs peuvent émettre des USDe en déposant de l'Ether ou des tokens en staking comme collatéral, tout en ouvrant simultanément une position vendeuse sur des contrats perpétuels sur des plateformes centralisées.





Selon les dernières données de CoinGecko , USDe est devenu le quatrième plus grand stablecoin par capitalisation boursière, derrière l'USDT, l'USDC et l'USDS.













Minting (émission) : les utilisateurs soumettent une demande d'émission à un intermédiaire (comme Lido). Après réception des actifs, l'intermédiaire transmet la demande au protocole Ethena, qui ouvre alors une position vendeuse sur l'ETH ou le BTC équivalente à la valeur des actifs. Une quantité équivalente d'USDe est émise et envoyée à l'intermédiaire, qui la transfère à l'utilisateur pour finaliser le processus.





Redemption (rachat) : les utilisateurs soumettent une demande de rachat à l'intermédiaire. Ce dernier transmet la demande au protocole Ethena après avoir reçu les USDe. Le protocole clôture alors la position vendeuse correspondante selon le montant reçu. Les actifs collatéraux sont transférés à l'intermédiaire, qui les restitue à l'utilisateur.





Le mécanisme de stabilité d'USDe repose sur une stratégie de couverture delta. Cette approche permet d'atténuer la volatilité des prix en conservant des positions opposées sur les marchés dérivés, équivalentes au collatéral en Ether. L'ajustement automatique des positions de couverture permet de réagir en temps réel aux fluctuations du marché, maintenant ainsi la stabilité de la parité à 1 dollar.













Mécanisme de stabilité : USDe maintient sa parité 1:1 avec le dollar via une stratégie de couverture delta et un système de mint et de rachat, assurant une stabilité même en période de forte volatilité et réduisant les risques pour les utilisateurs.





Décentralisation : USDe fonctionne sur une plateforme décentralisée, sans contrôle par une entité unique sur le processus d'émission ou de rachat, ce qui renforce la sécurité et réduit les risques de censure.





Génération de rendement : les utilisateurs peuvent obtenir des revenus supplémentaires en bloquant leurs USDe. Les rendements sont issus du staking d'Ether et des opportunités d'arbitrage sur les marchés dérivés.





Scalabilité : construit sur le réseau Ethereum, USDe tire parti des protocoles DeFi existants pour offrir une haute scalabilité et une intégration fluide entre plusieurs plateformes.





Transparence et vérifiabilité : les utilisateurs peuvent vérifier à tout moment les collatéraux et les enregistrements de transactions on-chain. Cette transparence renforce la confiance dans l'USDe et garantit l'authenticité de ses actifs de réserve.









Enjeux réglementaires : comme de nombreux projets DeFi, Ethena est soumis à une surveillance réglementaire. L'émission de stablecoins synthétiques peut faire face à des contraintes légales selon les juridictions.





Risque de conservation : bien que les actifs soient gérés par des dépositaires tiers, la dépendance aux mécanismes de règlement hors-bourse (Off-Exchange Settlement, OES) introduit des risques de contrepartie.





Risque de taux de financement : si les taux de financement des contrats perpétuels deviennent négatifs, les rendements des utilisateurs peuvent baisser, entraînant des pertes potentielles pour les détenteurs d'USDe.









Le token USDe est désormais disponible sur MEXC avec plusieurs paires de trading. Voici comment acheter la paire USDE/USDT :





Ouvrez l'application MEXC, saisissez « USDE » dans la barre de recherche en haut de l'écran, puis sélectionnez la paire de trading au comptant USDE/USDT. Sur la page graphique, cliquez sur « Acheter », définissez le type d'ordre et la quantité souhaitée, puis cliquez sur « Acheter USDE » pour finaliser votre transaction.









Par ailleurs, MEXC prend désormais en charge les dépôts et les retraits d'USDE via le réseau TON, facilitant ainsi la gestion des fonds pour les utilisateurs.





Si votre portefeuille Spot détient au moins 0,1 USDE, il n'est pas nécessaire de vous inscrire, de staker ou de verrouiller vos fonds. Le rendement est calculé automatiquement en fonction du solde minimal quotidien relevé par instantané et du TAEG applicable. Le rendement journalier peut atteindre jusqu'à 8 % de TAEG via l' Épargne flexible





Avertissement : Ce document ne constitue pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou en consultation, et ne représente pas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre purement informatif et ne constitue pas un conseil financier. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et investir avec prudence. MEXC décline toute responsabilité quant aux décisions d'investissement prises par les utilisateurs.



