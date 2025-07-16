WorldShards : guide du débutant pour jouer au nouveau jeu NFT MMORPG





Parmi les nombreux MMORPG, WorldShards se distingue par son univers unique et son gameplay innovant. Développé par LowKick Games, ce jeu de rôle en ligne massivement multijoueur en mode sandbox transporte les joueurs dans Murrlandia, un monde fantastique composé d'îles flottantes déchirées par une catastrophe cataclysmique. Dans WorldShards, les joueurs peuvent explorer librement, combattre et construire tout en possédant véritablement leurs actifs en jeu grâce à la technologie blockchain. Cet article vous propose un aperçu détaillé de l'histoire du jeu, de ses mécaniques, de son système économique et des fonctionnalités de ses tokens.









WorldShards est un MMORPG qui combine des éléments de sandbox avec la technologie blockchain. Situé à Murrlandia, un monde dévasté par un événement cataclysmique, le jeu propose des centaines d'îles flottantes à explorer. En tant qu'explorateur, vous découvrirez des secrets perdus, combattrez des envahisseurs et tenterez de reconstruire ce monde fragmenté. WorldShards abandonne les systèmes traditionnels de niveaux et de classes, offrant une progression flexible basée sur l'équipement et les combinaisons de compétences, permettant aux joueurs de créer leur propre chemin et de personnaliser leur expérience.









WorldShards redéfinit le gameplay des MMORPG avec plusieurs fonctionnalités innovantes :





1) Progression sans niveaux : Au lieu de suivre des systèmes traditionnels basés sur les niveaux et les classes, WorldShards permet aux joueurs de personnaliser leur progression grâce à une combinaison d'équipement et de compétences adaptées à leur style de jeu.





2) Système de combat dynamique : Les combats mettent l'accent sur la stratégie, permettant aux joueurs de s'engager contre les ennemis avec une variété de tactiques, allant des attaques directes et de la furtivité à l'utilisation d'objets et de combinaisons d'armes.





3) Construction d'îles flottantes : Chaque joueur possède une île flottante personnelle où il peut construire une maison, installer des stations de travail, traiter des ressources et fabriquer des équipements.





4) Économie dirigée par les joueurs : Le jeu propose une économie entièrement dirigée par les joueurs, centrée sur la collecte, le traitement et l'échange de ressources.





5) Propriété des actifs sur la blockchain : Grâce à la technologie blockchain, les joueurs possèdent véritablement leurs actifs en jeu, y compris les îles, l'équipement et les tokens.









Commencer à jouer à WorldShards est simple. Voici les étapes essentielles :





1) Obtenir un accès : WorldShards est actuellement en accès anticipé. Les joueurs doivent acheter une clé d'accès via la plateforme OpenLoot ou posséder un objet de collection Founder's pour entrer dans le jeu.





2) Choisir votre chemin de développement : Sans système de niveaux, vous êtes libre de vous concentrer sur l'artisanat, le combat ou l'exploration. Façonnez votre personnage en fonction de vos préférences.





3) Acquérir de l'équipement : Votre choix d'armes et d'équipement définit votre style de jeu. Combinez différents équipements pour développer vos stratégies de combat préférées.





4) Construire et personnaliser votre île flottante : Personnalisez votre île flottante en collectant des ressources, en fabriquant des objets et en la décorant pour refléter votre identité.





5) Participer à des quêtes et activités sociales : Rejoignez une guilde, participez à des missions coopératives JcE (PvE) ou explorez des donjons pour obtenir des récompenses précieuses. La capitale du jeu sert de centre pour les interactions communautaires, le commerce et les alliances.









WorldShards propose une économie dirigée par les joueurs, centrée sur la collecte, le traitement et le commerce des ressources. Les joueurs peuvent récolter des ressources en explorant des îles, en accomplissant des quêtes et en battant des ennemis, puis les raffiner sur leurs îles flottantes pour créer divers équipements et objets. Ces objets peuvent être utilisés pour la progression personnelle ou vendus dans la maison de vente aux enchères du jeu.





Un mécanisme unique appelé Ancient Rifts permet aux joueurs de collecter et de raffiner ces failles pour améliorer la rareté et les attributs de leurs équipements, augmentant ainsi leur valeur sur le marché. WorldShards lancera également un système complet d'enchères au T2 2025 pour encourager les échanges entre joueurs et dynamiser l'économie du jeu.









Les SHARDS sont le principal token en jeu, avec un lancement équitable dirigé par la communauté. L'offre totale est de 5 milliards de tokens, libérés progressivement sur six ans. 60 % alloués aux récompenses des joueurs, 25 % dédiés au développement de l'écosystème, 15 % destinés au marketing et à la croissance de la communauté.













Les joueurs peuvent obtenir des tokens SHARDS de plusieurs façons :

Drops aléatoires : Lorsqu'ils sont équipés d'un objet de collection doté de l'effet Force d'Attraction, les joueurs ont une chance de recevoir des tokens de manière aléatoire en accomplissant certaines actions en jeu, comme combattre des ennemis, collecter des ressources ou ouvrir des coffres.

Importation via portefeuille crypto : Les joueurs peuvent également introduire des SHARDS dans le jeu en les transférant directement depuis leur portefeuille crypto pour les utiliser en jeu.









Les tokens SHARDS ont une variété d'utilisations dans le jeu, notamment :

Amélioration des attributs des objets de collection : Lors de l'amélioration des objets de collection, l'attribut Chance doit être amélioré séparément en utilisant des SHARDS.

Amélioration de la rareté : Augmentez la rareté de vos objets de collection pour améliorer leur valeur et leurs performances.

Traitement des Rifts : Utilisez des SHARDS pour traiter les Rifts, ce qui améliore la rareté des objets.

Achat d'objets rares : Les SHARDS peuvent être utilisés pour acheter divers objets rares et précieux dans le jeu.

Réinitialisation des statistiques des objets : Réorganisez les statistiques des équipements pour obtenir de meilleures combinaisons ou valeurs.

Trading : En tant que cryptomonnaie, les SHARDS peuvent être retirés du jeu et échangés sur des plateformes d'échange de cryptomonnaies.





Les joueurs peuvent également retirer leurs SHARDS vers leurs portefeuilles crypto personnels via la plateforme Open Loot et les échanger sur des plateformes externes.









Avec son mélange de gameplay immersif et de propriété d'actifs alimentée par la blockchain, WorldShards établit une nouvelle norme pour l'avenir des MMORPG. Que vous préfériez explorer, combattre, fabriquer ou échanger, ce jeu a quelque chose à offrir à tous les joueurs. Alors que le jeu évolue et que sa communauté grandit, WorldShards est bien positionné pour devenir un titre incontournable dans l'univers des jeux blockchain. Rejoignez ce monde fantastique dès maintenant et commencez votre aventure à Murrlandia !





Clause de non-responsabilité : Les informations fournies dans ce document ne constituent pas des conseils en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou tout autre service connexe, et ne doivent pas être considérées comme des recommandations d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn offre ces informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques associés et faire preuve de prudence lors de vos investissements. MEXC décline toute responsabilité concernant les décisions d'investissement des utilisateurs.



