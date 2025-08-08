MyStonks Termine l'Enregistrement de son Offre de Token de Sécurité (STO) aux États-Unis, Inaugurant une Nouvelle Ère de Conformité pour les Titres Numériques

Le 8 août 2025, MyStonks a annoncé l'achèvement de son dépôt d'offre de tokens de sécurité (STO) aux États-Unis, obtenant ainsi le droit légal d'émettre des tokens de sécurité aux investisseurs accrédités aux États-Unis. Cette étape importante établit non seulement une base pour la conformité dans des domaines clés tels que la conception de produits, la divulgation d'informations, la vérification d'éligibilité des investisseurs et la garde d'actifs, mais signale également l'entrée des titres numériques dans l'ère de l'application à grande échelle.

L'émission de tokens de sécurité utilise la technologie blockchain pour numériser et titriser des actifs du monde réel, soumis à des réglementations de titres plus strictes que les tokens standard. Le dépôt de MyStonks a impliqué plusieurs étapes, notamment la rédaction d'un prospectus de placement privé, des audits de conformité et financiers, l'établissement d'un système de vérification d'identité et un mécanisme de garde d'actifs on-chain, garantissant que l'émission de tokens est conforme aux lois américaines sur les valeurs mobilières et répond aux normes élevées de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges. Cet effort de plusieurs mois, impliquant des millions de dollars d'investissement en conformité, démontre la compréhension approfondie de MyStonks en matière de règles de conformité et son engagement inébranlable dans l'exécution.

Le marché des STO était autrefois léthargique en raison d'un manque de technologies matures de garde on-chain et de trading conforme. L'obstacle principal était l'incapacité à réaliser une garde d'actifs authentique et des transactions sécurisées et conformes, entraînant des risques juridiques importants et un manque de confiance du marché. MyStonks résout efficacement ces goulots d'étranglement grâce à des solutions innovantes de garde d'actifs on-chain et à une technologie de correspondance en temps réel, améliorant considérablement la conformité, la transparence des transactions et la liquidité des tokens de sécurité. En conséquence, les STO sont non seulement passés de pilotes théoriques et à petite échelle à une adoption substantielle, mais stimulent également l'adoption généralisée et la revitalisation des titres numériques, satisfaisant la demande robuste du marché pour des actifs numériques de haute qualité.

Contrairement à de nombreuses plateformes de la même époque, qui en étaient encore aux stades d'approbation et d'exploration, MyStonks a été la première à compléter le dépôt STO et à obtenir la certification de services financiers MSB de FinCEN, établissant une base solide pour des services financiers conformes sur le marché américain. Cet avantage de premier entrant assure sa position de leader dans l'espace mondial d'émission et de trading de tokens de sécurité, fournissant une base solide pour l'innovation de produits ultérieure et l'expansion interrégionale.

MyStonks prévoit d'établir une équipe locale à New York au quatrième trimestre de 2025 pour renforcer les capacités de conformité et opérationnelles, s'engager activement avec les régulateurs et améliorer les niveaux de service pour le marché américain. Simultanément, la plateforme fera progresser les applications de conformité réglementaire en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, construisant un écosystème mondial de titres numériques. Avec la conformité comme noyau, la plateforme exploitera l'innovation de la technologie blockchain pour construire une infrastructure de titres numériques en circuit fermé englobant l'émission, la garde, le trading et la circulation.

Ce dépôt STO démontre non seulement la force de conformité de MyStonks, mais souligne également sa vision stratégique d'utiliser la technologie pour stimuler l'innovation en matière de conformité. La plateforme intègre la transparence blockchain avec des smart contracts pour appliquer automatiquement les règles de conformité, créant un environnement sécurisé et efficace pour l'émission et le trading de titres. Cela propulsera les tokens de sécurité du concept à l'échelle, et aidera le marché mondial des capitaux à entrer dans une nouvelle ère d'ouverture, de transparence et de décentralisation.