Informations sur Ancient8 (A8)

Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally.

Site officiel : https://ancient8.gg Livre blanc : https://docs.ancient8.gg/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x3E5A19c91266aD8cE2477B91585d1856B84062dF