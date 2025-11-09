Prix de AITV aujourd'hui

Le prix de AITV (AITV) en direct est actuellement de $ 0.0832, avec une variation de 1.88 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de AITV en USD est de $ 0.0832 par AITV.

AITV se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- AITV. Au cours des dernières 24 heures, AITV a été échangé entre $ 0.0832 (plus bas) et $ 0.0858 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, AITV a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -6.63% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 245.92.

Informations de marché pour AITV (AITV)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 245.92$ 245.92 $ 245.92 Capitalisation boursière entièrement diluée $ 83.20M$ 83.20M $ 83.20M Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain publique BASE

La capitalisation boursière actuelle de AITV est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 245.92. L'offre en circulation de AITV est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 83.20M.