Prix de Baby 4 aujourd'hui

Le prix de Baby 4 (BABY4) en direct est actuellement de $ 0.001021, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BABY4 en USD est de $ 0.001021 par BABY4.

Baby 4 se classe actuellement au n°8590 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 BABY4. Au cours des dernières 24 heures, BABY4 a été échangé entre $ 0.001021 (plus bas) et $ 0.001021 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.006197557239479873, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000096488596731516.

En termes de performance à court terme, BABY4 a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -0.97% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 0.00.

Informations de marché pour Baby 4 (BABY4)

Classement No.8590 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 0.00% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Baby 4 est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 0.00. L'offre en circulation de BABY4 est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.02M.