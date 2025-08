Informations sur balancer (BAL)

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

Site officiel : https://balancer.fi/ Livre blanc : https://docs.balancer.fi/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3D