Prix de BINANCIANS aujourd'hui

Le prix de BINANCIANS (BINANCIANS) en direct est actuellement de $ 0.0002977, avec une variation de 16.74 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BINANCIANS en USD est de $ 0.0002977 par BINANCIANS.

BINANCIANS se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- BINANCIANS. Au cours des dernières 24 heures, BINANCIANS a été échangé entre $ 0.0002386 (plus bas) et $ 0.0003041 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, BINANCIANS a varié de +13.58% au cours de la dernière heure et de -11.17% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 52.74K.

Informations de marché pour BINANCIANS (BINANCIANS)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 52.74K$ 52.74K $ 52.74K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation ---- -- Offre totale ---- -- Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de BINANCIANS est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 52.74K. L'offre en circulation de BINANCIANS est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.