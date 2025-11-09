Prix de Openverse Network aujourd'hui

Le prix de Openverse Network (BTG) en direct est actuellement de $ 7.421, avec une variation de 1.43 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BTG en USD est de $ 7.421 par BTG.

Openverse Network se classe actuellement au n°962 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 14.10M et une offre en circulation de 1.90M BTG. Au cours des dernières 24 heures, BTG a été échangé entre $ 7.001 (plus bas) et $ 7.694 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 18.80127296990911, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 3.477213386513058.

En termes de performance à court terme, BTG a varié de +0.76% au cours de la dernière heure et de -20.83% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 64.00K.

Informations de marché pour Openverse Network (BTG)

Classement No.962 Capitalisation boursière $ 14.10M$ 14.10M $ 14.10M Volume (24 h) $ 64.00K$ 64.00K $ 64.00K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 148.42M$ 148.42M $ 148.42M Offre en circulation 1.90M 1.90M 1.90M Offre maximale 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Offre totale 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Taux de circulation 9.50% Blockchain publique BSC

