Prix de GRIPPY aujourd'hui

Le prix de GRIPPY (GRIPPY) en direct est actuellement de $ 0.00008996, avec une variation de 8.26 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de GRIPPY en USD est de $ 0.00008996 par GRIPPY.

GRIPPY se classe actuellement au n°4575 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 GRIPPY. Au cours des dernières 24 heures, GRIPPY a été échangé entre $ 0.00008494 (plus bas) et $ 0.000122 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.016345000731503544, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000004578676747195.

En termes de performance à court terme, GRIPPY a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -1.10% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 871.84.

Informations de marché pour GRIPPY (GRIPPY)

Classement No.4575 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 871.84$ 871.84 $ 871.84 Capitalisation boursière entièrement diluée $ 89.96K$ 89.96K $ 89.96K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 0.00% Blockchain publique BASE

La capitalisation boursière actuelle de GRIPPY est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 871.84. L'offre en circulation de GRIPPY est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 89.96K.