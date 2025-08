Informations sur Karlsen (KLS)

The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance

Site officiel : https://www.karlsencoin.com Livre blanc : https://karlsencoin.com/docs/karlsen-whitepaper-v1.0.1.pdf Explorateur de blocs : https://explorer.karlsencoin.com