Prix de MemeMarket aujourd'hui

Le prix de MemeMarket (MFUN) en direct est actuellement de $ 0.00001697, avec une variation de 6.34 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MFUN en USD est de $ 0.00001697 par MFUN.

MemeMarket se classe actuellement au n°8635 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 MFUN. Au cours des dernières 24 heures, MFUN a été échangé entre $ 0.00001697 (plus bas) et $ 0.00001862 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.03535644078933942, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000015389648512728.

En termes de performance à court terme, MFUN a varié de -2.08% au cours de la dernière heure et de +5.14% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 33.49.

Informations de marché pour MemeMarket (MFUN)

Classement No.8635 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 33.49$ 33.49 $ 33.49 Capitalisation boursière entièrement diluée $ 16.97K$ 16.97K $ 16.97K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 0.00% Blockchain publique SOL

La capitalisation boursière actuelle de MemeMarket est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 33.49. L'offre en circulation de MFUN est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 16.97K.