Informations sur Napoli Fan Token (NAP)

The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.

Site officiel : https://www.socios.com/ssc-napoli-what-is-a-fan-token/ Explorateur de blocs : https://chiliscan.com/token/0xbe7f1ebb1fd6246844e093b04991ae0e66d12c77