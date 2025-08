Informations sur Polygon Ecosystem (POL)

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

Site officiel : https://polygon.technology/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x455e53CBB86018Ac2B8092FdCd39d8444aFFC3F6