Prix de I love puppies aujourd'hui

Le prix de I love puppies (PUPPIES1) en direct est actuellement de $ 0.0000000000001067, avec une variation de 3.69 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PUPPIES1 en USD est de $ 0.0000000000001067 par PUPPIES1.

I love puppies se classe actuellement au n°4015 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 PUPPIES1. Au cours des dernières 24 heures, PUPPIES1 a été échangé entre $ 0.0000000000000979 (plus bas) et $ 0.0000000000001394 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.000000000339902443, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000000000000316317.

En termes de performance à court terme, PUPPIES1 a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -17.03% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 2.32K.

Informations de marché pour I love puppies (PUPPIES1)

Classement No.4015 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 2.32K$ 2.32K $ 2.32K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 44.89K$ 44.89K $ 44.89K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre maximale 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 Offre totale 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 Taux de circulation 0.00% Blockchain publique ETH

