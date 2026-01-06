Prix de RizzNet Token aujourd'hui

Le prix de RizzNet Token (RZTO) en direct est actuellement de $ 0.00074, avec une variation de 18.78 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de RZTO en USD est de $ 0.00074 par RZTO.

RizzNet Token se classe actuellement au n°3898 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 RZTO. Au cours des dernières 24 heures, RZTO a été échangé entre $ 0.00056 (plus bas) et $ 0.001 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.009249280743857766, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000426358549854212.

En termes de performance à court terme, RZTO a varié de +7.24% au cours de la dernière heure et de +11.61% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 73.30K.

Informations de marché pour RizzNet Token (RZTO)

Classement No.3898 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 73.30K$ 73.30K $ 73.30K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.40M$ 7.40M $ 7.40M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre maximale 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offre totale 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taux de circulation 0.00% Blockchain publique SOL

La capitalisation boursière actuelle de RizzNet Token est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 73.30K. L'offre en circulation de RZTO est de 0.00, avec une offre totale de 10000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.40M.