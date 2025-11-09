CEXDEX+
Le prix de StrikeBit AI en direct est actuellement de 0.01045 USD. La capitalisation boursière de STRIKE est de 2,193,455 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de STRIKE en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

Logo de StrikeBit AI

Cours StrikeBit AI(STRIKE)

Prix en temps réel : 1 STRIKE à USD

$0.01045
-5.85%1D
USD
Graphique du prix de StrikeBit AI (STRIKE) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-11-09 17:50:00 (UTC+8)

Prix de StrikeBit AI aujourd'hui

Le prix de StrikeBit AI (STRIKE) en direct est actuellement de $ 0.01045, avec une variation de 5.85 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de STRIKE en USD est de $ 0.01045 par STRIKE.

StrikeBit AI se classe actuellement au n°1762 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 2.19M et une offre en circulation de 209.90M STRIKE. Au cours des dernières 24 heures, STRIKE a été échangé entre $ 0.00968 (plus bas) et $ 0.0115 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.038382423217328904, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.0099313116309777.

En termes de performance à court terme, STRIKE a varié de -0.10% au cours de la dernière heure et de -36.71% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 61.76K.

Informations de marché pour StrikeBit AI (STRIKE)

No.1762

$ 2.19M
$ 61.76K
$ 20.90M
209.90M
2,000,000,000
2,000,000,000
10.49%

BSC

La capitalisation boursière actuelle de StrikeBit AI est de $ 2.19M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 61.76K. L'offre en circulation de STRIKE est de 209.90M, avec une offre totale de 2000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 20.90M.

Historique du prix de StrikeBit AI en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00968
Bas 24 h
$ 0.0115
Haut 24 h

$ 0.00968
$ 0.0115
$ 0.038382423217328904
$ 0.0099313116309777
-0.10%

-5.85%

-36.71%

-36.71%

Historique du prix de StrikeBit AI (STRIKE) en USD

Suivez la variation du prix de StrikeBit AI aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0006493-5.85%
30 jours$ -0.00609-36.82%
60 jours$ +0.00045+4.50%
90 jours$ +0.00045+4.50%
Variation du prix de StrikeBit AI aujourd'hui

Aujourd'hui, STRIKE a enregistré une variation de $ -0.0006493 (-5.85%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de StrikeBit AI sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.00609 (-36.82%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de StrikeBit AI

En élargissant la vue à 60 jours, STRIKE a constaté une variation de $ +0.00045 (+4.50%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de StrikeBit AI sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.00045 (+4.50%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de StrikeBit AI (STRIKE) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de StrikeBit AI.

Analyse de l'IA pour StrikeBit AI

Des analyses alimentées par l'IA qui étudient les derniers mouvements de prix de StrikeBit AI, les tendances de volume de trading et les indicateurs de sentiment du marché, offrant des mises à jour en temps réel pour identifier les opportunités de trading et favoriser une prise de décision éclairée.

Quels sont les facteurs qui influencent le prix de StrikeBit AI ?

Several key factors influence StrikeBit AI (STRIKE) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Adoption of StrikeBit AI platform and user growth
3. AI technology developments and partnerships
4. Token utility and staking rewards
5. Trading volume and liquidity on exchanges
6. Regulatory news affecting AI or crypto sectors
7. Team announcements and roadmap progress
8. Competition from other AI-focused crypto projects
9. Bitcoin and Ethereum price movements
10. Supply dynamics and tokenomics structure

Pourquoi les gens veulent-ils connaître le prix de StrikeBit AI aujourd'hui ?

People want to know StrikeBit AI (STRIKE) price today for several reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment performance, and staying updated on market volatility for risk management purposes.

Prédiction du prix de StrikeBit AI

Prévision du prix de StrikeBit AI (STRIKE) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de STRIKE en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de StrikeBit AI (STRIKE) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de StrikeBit AI pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Outils MEXC
Pour des projections de scénarios en temps réel et une analyse plus personnalisée, les utilisateurs peuvent utiliser l'Outil de prévision des prix de MEXC ainsi que les Analyses de marché alimentées par l'IA.
Remarque : ces scénarios sont présentés à titre illustratif et éducatif ; les cryptomonnaies sont volatiles — effectuez vos propres recherches (DYOR) avant de prendre toute décision.
Vous souhaitez savoir quel prix StrikeBit AI pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de STRIKE pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026 en cliquant sur Prévisions des prix de StrikeBit AI.

À propos de StrikeBit AI

STRIKE is a decentralized finance (DeFi) platform that allows users to earn interest, borrow assets, and make transactions. It operates on the Ethereum blockchain, utilizing smart contracts to automate transactions and enforce agreements without the need for intermediaries. STRIKE's primary role is to provide a decentralized lending and borrowing platform where users can lend their assets to earn interest or borrow assets by providing collateral. The platform uses a governance token, STRK, which holders can use to vote on protocol decisions. STRIKE's supply and issuance model is based on the amount of assets supplied to the platform, with interest rates determined algorithmically based on supply and demand.

Comment acheter et investir dans du StrikeBit AI

Prêt à vous lancer avec StrikeBit AI ? Acheter du STRIKE sur MEXC est rapide et adapté aux débutants. Vous pouvez commencer à trader instantanément dès votre premier achat. Pour en savoir plus, consultez notre guide complet sur Comment acheter du StrikeBit AI. Vous trouverez ci-dessous un aperçu en 5 étapes pour vous aider à démarrer votre parcours d'achat de StrikeBit AI (STRIKE).

Étape 1

Créez un compte et effectuez la vérification d'identité (KYC)

Commencez par vous inscrire et effectuer la vérification d'identité (KYC) sur MEXC. Vous pouvez le faire sur le site officiel de MEXC ou via l'application MEXC en utilisant votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail.
Étape 2

Ajouter des USDT, USDC, ou USDE à votre portefeuille

Les USDT, USDC et USDE facilitent le trading sur MEXC. Vous pouvez acheter des USDT, USDC et USDE via un virement bancaire, le marché OTC ou le trading P2P.

Étape 3

Accédez à la page de trading au comptant

Sur le site de MEXC, cliquez sur Spot dans la barre supérieure et recherchez les tokens de votre choix.
Étape 4

Choisissez vos tokens

Avec plus de 209.90M tokens disponibles, vous pouvez facilement acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et des tokens tendances.
Étape 5

Finalisez votre achat

Saisissez le montant de tokens ou l'équivalent dans votre monnaie locale. Cliquez sur « Acheter », et du StrikeBit AI sera instantanément crédité sur votre portefeuille.
Guide d'achat de StrikeBit AI (STRIKE)

Que pouvez-vous faire avec du StrikeBit AI

Détenir du StrikeBit AI vous permet d'aller bien au-delà de l'achat et de la conservation. Vous pouvez trader le BTC sur des centaines de marchés, gagner des récompenses passives grâce aux produits d'épargne et de staking flexibles, ou utiliser des outils de trading professionnels pour faire croître votre capital. Que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, MEXC facilite la maximisation de votre potentiel dans la cryptomonnaie. Voici les quatre principales façons de tirer le meilleur parti de vos tokens Bitcoin

Trading sur MEXC avec des frais extrêmement bas

Acheter du StrikeBit AI (STRIKE) sur MEXC, c'est obtenir plus de valeur pour votre argent. En tant que l'une des plateformes de cryptomonnaies avec les frais les plus bas du marché, MEXC vous aide à réduire vos coûts dès votre première opération de trading.

Frais de transaction au comptant :
--
Maker
--
Taker
Frais de transaction des contrats à terme :
--
Maker
--
Taker

Découvrez les frais de transaction compétitifs de MEXC.

De plus, vous pouvez trader certains tokens au comptant avec absolument aucun frais grâce au Festival 0 frais de MEXC.

Qu'est-ce que StrikeBit AI (STRIKE)

StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.

Ressources de StrikeBit AI

Pour une compréhension plus approfondie de StrikeBit AI, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de StrikeBit AI
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur StrikeBit AI

Combien vaudra 1 StrikeBit AI en 2030 ?
Si StrikeBit AI enregistrait une croissance annuelle de 5 %, sa valeur estimée pourrait atteindre environ -- $ d'ici 2026, -- $ d'ici 2030, -- $ d'ici 2035 et -- $ d'ici 2040. Ces chiffres illustrent un scénario de croissance composée stable, bien que le prix réel futur dépende de l'adoption du marché, de l'évolution de la réglementation et des conditions macroéconomiques. Vous pouvez consulter le tableau complet des prévisions ci-dessous pour une analyse détaillée, année par année, des prix potentiels de StrikeBit AI et du retour sur investissement attendu.
Dernière mise à jour de la page : 2025-11-09 17:50:00 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur StrikeBit AI (STRIKE)

Temps (UTC+8)TypeInformation
11-08 07:05:00Mises à jour de l'industrie
Les Altcoins "Classiques" Connaissent une Hausse Généralisée, les Tokens des Secteurs de Stockage et de Confidentialité Affichent des Tendances de Marché Indépendantes
11-07 21:26:04Mises à jour de l'industrie
Possiblement affecté par l'effondrement de plusieurs projets, la valeur totale verrouillée (TVL) des protocoles de prêt à travers le réseau a chuté de près de 12 milliards de dollars
11-07 01:12:41Mises à jour de l'industrie
L'indice de crainte des cryptos monte à 27, le marché passe de "Crainte extrême" à "Crainte"
11-06 14:15:13Mises à jour de l'industrie
Les Tokens de l'Écosystème BNB Chain Remontent Significativement, GIGGLE et Binance Life en Tête de la Capitalisation du Marché
11-06 11:42:30Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptos se réchauffe alors que Bitcoin franchit les 104 000 $, les actions crypto américaines augmentent sur tous les fronts
11-05 17:18:00Mises à jour de l'industrie
Ethereum remonte en franchissant les 3 300 $, la baisse sur 24h se réduit à 8,98 %

Découvrez-en plus sur StrikeBit AI

STRIKEUSDT (trading des contrats à terme)

Optez pour des positions longues ou courtes sur STRIKE avec un effet de levier. Explorez le trading des contrats à terme STRIKEUSDT sur MEXC et profitez des fluctuations du marché.

Tradez les marchés de StrikeBit AI (STRIKE) sur MEXC

Explorez les marchés au comptant et sur les contrats à terme, consultez le prix et le volume de StrikeBit AI en direct et tradez directement.

Paires
Prix
Variation en 24 heures
Volume sur 24 heures
STRIKE/USDT
$0.01045
-5.25%
0.00% (USDT)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

