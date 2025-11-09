Prix de StrikeBit AI aujourd'hui

Le prix de StrikeBit AI (STRIKE) en direct est actuellement de $ 0.01045, avec une variation de 5.85 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de STRIKE en USD est de $ 0.01045 par STRIKE.

StrikeBit AI se classe actuellement au n°1762 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 2.19M et une offre en circulation de 209.90M STRIKE. Au cours des dernières 24 heures, STRIKE a été échangé entre $ 0.00968 (plus bas) et $ 0.0115 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.038382423217328904, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.0099313116309777.

En termes de performance à court terme, STRIKE a varié de -0.10% au cours de la dernière heure et de -36.71% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 61.76K.

Informations de marché pour StrikeBit AI (STRIKE)

Classement No.1762 Capitalisation boursière $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Volume (24 h) $ 61.76K$ 61.76K $ 61.76K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 20.90M$ 20.90M $ 20.90M Offre en circulation 209.90M 209.90M 209.90M Offre maximale 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Offre totale 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Taux de circulation 10.49% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de StrikeBit AI est de $ 2.19M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 61.76K. L'offre en circulation de STRIKE est de 209.90M, avec une offre totale de 2000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 20.90M.