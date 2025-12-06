En savoir plus sur STRIKE
Tokenomics de StrikeBit AI (STRIKE)
Tokenomics et analyse de prix de StrikeBit AI (STRIKE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de StrikeBit AI (STRIKE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur StrikeBit AI (STRIKE)
StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.
Tokenomics de StrikeBit AI (STRIKE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de StrikeBit AI (STRIKE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens STRIKE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens STRIKE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de STRIKE, explorez le prix en direct du token STRIKE !
Comment acheter du STRIKE
Envie d'ajouter du StrikeBit AI (STRIKE) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du STRIKE, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de StrikeBit AI (STRIKE)
L'analyse de l'historique du prix de STRIKE permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de STRIKE
Vous voulez savoir dans quelle direction STRIKE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de STRIKE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
