Informations sur Telcoin (TEL)

Telcoin (TEL) is the native medium of exchange, reserve asset and protocol token of the Telcoin user-owned, decentralized financial platform. TEL enables end users to seamlessly access and power a global suite of user owned, decentralized financial products.

Site officiel : https://www.telco.in/ Livre blanc : https://forum.telcoin.org/t/tgip1-establishing-the-telcoin-platform-and-association/135 Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x467Bccd9d29f223BcE8043b84E8C8B282827790F