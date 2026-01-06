CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
Le prix de Yellow Umbrella en direct est actuellement de 0.00003131 USD. La capitalisation boursière de YU est de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de YU en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !Le prix de Yellow Umbrella en direct est actuellement de 0.00003131 USD. La capitalisation boursière de YU est de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de YU en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

En savoir plus sur YU

Informations sur le prix de YU

Qu'est-ce que YU

Livre blanc de YU

Site officiel de YU

Tokenomics de YU

Prévisions de prix de YU

Historique de YU

Guide d'achat de YU

Convertisseur de YU en monnaie fiduciaire

YU au comptant

Pré-ouverture

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Yellow Umbrella

Cours Yellow Umbrella(YU)

Prix en temps réel : 1 YU à USD

$0.00003143
$0.00003143$0.00003143
+1.91%1D
USD
Graphique du prix de Yellow Umbrella (YU) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 12:50:35 (UTC+8)

Prix de Yellow Umbrella aujourd'hui

Le prix de Yellow Umbrella (YU) en direct est actuellement de $ 0.00003131, avec une variation de 1.91 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de YU en USD est de $ 0.00003131 par YU.

Yellow Umbrella se classe actuellement au n°4049 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 YU. Au cours des dernières 24 heures, YU a été échangé entre $ 0.00002992 (plus bas) et $ 0.00003202 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.000960038828670104, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000009287846810971.

En termes de performance à court terme, YU a varié de -0.04% au cours de la dernière heure et de -16.71% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 189.22K.

Informations de marché pour Yellow Umbrella (YU)

No.4049

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 189.22K
$ 189.22K$ 189.22K

$ 313.10M
$ 313.10M$ 313.10M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000,000
10,000,000,000,000 10,000,000,000,000

10,000,000,000,000
10,000,000,000,000 10,000,000,000,000

0.00%

SOL

La capitalisation boursière actuelle de Yellow Umbrella est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 189.22K. L'offre en circulation de YU est de 0.00, avec une offre totale de 10000000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 313.10M.

Historique du prix de Yellow Umbrella en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00002992
$ 0.00002992$ 0.00002992
Bas 24 h
$ 0.00003202
$ 0.00003202$ 0.00003202
Haut 24 h

$ 0.00002992
$ 0.00002992$ 0.00002992

$ 0.00003202
$ 0.00003202$ 0.00003202

$ 0.000960038828670104
$ 0.000960038828670104$ 0.000960038828670104

$ 0.000009287846810971
$ 0.000009287846810971$ 0.000009287846810971

-0.04%

+1.91%

-16.71%

-16.71%

Historique du prix de Yellow Umbrella (YU) en USD

Suivez la variation du prix de Yellow Umbrella aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.0000005891+1.91%
30 jours$ +0.00000274+9.59%
60 jours$ -0.00013389-81.05%
90 jours$ -0.00003119-49.91%
Variation du prix de Yellow Umbrella aujourd'hui

Aujourd'hui, YU a enregistré une variation de $ +0.0000005891 (+1.91%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Yellow Umbrella sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.00000274 (+9.59%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Yellow Umbrella

En élargissant la vue à 60 jours, YU a constaté une variation de $ -0.00013389 (-81.05%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Yellow Umbrella sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.00003119 (-49.91%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Yellow Umbrella (YU) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Yellow Umbrella.

Analyse de l'IA pour Yellow Umbrella

Des analyses alimentées par l'IA qui étudient les derniers mouvements de prix de Yellow Umbrella, les tendances de volume de trading et les indicateurs de sentiment du marché, offrant des mises à jour en temps réel pour identifier les opportunités de trading et favoriser une prise de décision éclairée.

Quels sont les facteurs qui influencent le prix de Yellow Umbrella ?

Plusieurs facteurs clés influencent les prix du jeton Yellow Umbrella (YU) :

1. Sentiment du marché et confiance des investisseurs
2. Volume des échanges et liquidité sur les plateformes d'échange
3. Progrès dans le développement du projet et jalons de la feuille de route
4. Annonces de partenariats et croissance de l'écosystème
5. Tendances générales du marché des cryptomonnaies
6. Nouvelles réglementaires affectant les projets DeFi
7. Utilité du jeton et cas d'utilisation au sein de la plateforme
8. Engagement de la communauté et buzz sur les réseaux sociaux
9. Mouvements des whales et activités des grands détenteurs
10. Concurrence provenant de projets similaires

Pourquoi les gens veulent-ils connaître le prix de Yellow Umbrella aujourd'hui ?

Les gens souhaitent connaître le prix d'aujourd'hui de Yellow Umbrella (YU) pour plusieurs raisons principales : prendre des décisions de trading éclairées, suivre la performance de leur portefeuille, identifier les opportunités d'achat ou de vente, évaluer les tendances du marché et gérer les risques. Les données de prix en temps réel aident les investisseurs à planifier efficacement leurs transactions.

Prédiction du prix de Yellow Umbrella

Prévision du prix de Yellow Umbrella (YU) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de YU en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de Yellow Umbrella (YU) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de Yellow Umbrella pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Outils MEXC
Pour des projections de scénarios en temps réel et une analyse plus personnalisée, les utilisateurs peuvent utiliser l'Outil de prévision des prix de MEXC ainsi que les Analyses de marché alimentées par l'IA.
Remarque : ces scénarios sont présentés à titre illustratif et éducatif ; les cryptomonnaies sont volatiles — effectuez vos propres recherches (DYOR) avant de prendre toute décision.
Vous souhaitez savoir quel prix Yellow Umbrella pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de YU pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026 en cliquant sur Prévisions des prix de Yellow Umbrella.

Comment acheter et investir dans du Yellow Umbrella

Prêt à vous lancer avec Yellow Umbrella ? Acheter du YU sur MEXC est rapide et adapté aux débutants. Vous pouvez commencer à trader instantanément dès votre premier achat. Pour en savoir plus, consultez notre guide complet sur Comment acheter du Yellow Umbrella. Vous trouverez ci-dessous un aperçu en 5 étapes pour vous aider à démarrer votre parcours d'achat de Yellow Umbrella (YU).

Étape 1

Créez un compte et effectuez la vérification d'identité (KYC)

Commencez par vous inscrire et effectuer la vérification d'identité (KYC) sur MEXC. Vous pouvez le faire sur le site officiel de MEXC ou via l'application MEXC en utilisant votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail.
Étape 2

Ajouter des USDT, USDC, ou USDE à votre portefeuille

Les USDT, USDC et USDE facilitent le trading sur MEXC. Vous pouvez acheter des USDT, USDC et USDE via un virement bancaire, le marché OTC ou le trading P2P.
Étape 3

Accédez à la page de trading au comptant

Sur le site de MEXC, cliquez sur Spot dans la barre supérieure et recherchez les tokens de votre choix.
Étape 4

Choisissez vos tokens

Avec plus de 0.00 tokens disponibles, vous pouvez facilement acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et des tokens tendances.
Étape 5

Finalisez votre achat

Saisissez le montant de tokens ou l'équivalent dans votre monnaie locale. Cliquez sur « Acheter », et du Yellow Umbrella sera instantanément crédité sur votre portefeuille.
Guide d'achat de Yellow Umbrella (YU)

Que pouvez-vous faire avec du Yellow Umbrella

Détenir du Yellow Umbrella vous permet d'aller bien au-delà de l'achat et de la conservation. Vous pouvez trader le BTC sur des centaines de marchés, gagner des récompenses passives grâce aux produits d'épargne et de staking flexibles, ou utiliser des outils de trading professionnels pour faire croître votre capital. Que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, MEXC facilite la maximisation de votre potentiel dans la cryptomonnaie. Voici les quatre principales façons de tirer le meilleur parti de vos tokens Bitcoin

  • Explorez le marché au comptant de MEXC

    Explorez le marché au comptant de MEXC

    Tradez plus de 2,800 tokens avec des frais de transaction très bas.

    Trading des contrats à terme

    Trading des contrats à terme

    Tradez avec un effet de levier allant jusqu'à 500x et une liquidité profonde.

  • Launchpool de MEXC

    Launchpool de MEXC

    Stakez des tokens et gagnez des airdrops incroyables.

    Pré-ouverture sur MEXC

    Pré-ouverture sur MEXC

    Achetez et vendez de nouveaux tokens avant qu'ils ne soient officiellement listés.

Trading sur MEXC avec des frais extrêmement bas

Acheter du Yellow Umbrella (YU) sur MEXC, c'est obtenir plus de valeur pour votre argent. En tant que l'une des plateformes de cryptomonnaies avec les frais les plus bas du marché, MEXC vous aide à réduire vos coûts dès votre première opération de trading.

Frais de transaction au comptant :
--
Maker
--
Taker
Frais de transaction des contrats à terme :
--
Maker
--
Taker

Découvrez les frais de transaction compétitifs de MEXC.

De plus, vous pouvez trader certains tokens au comptant avec absolument aucun frais grâce au Festival 0 frais de MEXC.

Qu'est-ce que Yellow Umbrella (YU)

Le YU Token est une solution de paiement basée sur la blockchain, conçue pour autonomiser les petites entreprises et les consommateurs grâce à des transactions rapides, peu coûteuses et décentralisées. Construit sur la blockchain Solana, le YU Token offre un traitement à grande vitesse et des frais minimes, le rendant idéal pour des cas d'usage concrets tels que les paiements en magasin, les programmes de fidélité et les services géolocalisés. Le projet intègre le DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) afin de relier les environnements physiques à la technologie blockchain, permettant des fonctionnalités telles que les paiements par QR code et l'intégration avec des appareils intelligents.

Ressources de Yellow Umbrella

Pour une compréhension plus approfondie de Yellow Umbrella, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Yellow Umbrella
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Yellow Umbrella

Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 12:50:35 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Yellow Umbrella (YU)

Temps (UTC+8)TypeInformation
01-05 20:45:00Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
01-05 18:28:00Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
01-05 04:38:00Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
01-04 22:28:00Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
01-04 17:26:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
01-03 15:35:45Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars

Yellow Umbrella Actualités à la une

SlowMist Cosine : Méfiez-vous des attaques par empoisonnement d'infobulle lors de l'utilisation d'outils d'IA.

SlowMist Cosine : Méfiez-vous des attaques par empoisonnement d'infobulle lors de l'utilisation d'outils d'IA.

December 29, 2025
L'adresse de déploiement du Memecoin Trump a transféré un total de 94 millions d'USDC vers Coinbase au cours des trois dernières semaines.

L'adresse de déploiement du Memecoin Trump a transféré un total de 94 millions d'USDC vers Coinbase au cours des trois dernières semaines.

December 31, 2025
Il y a une heure, une baleine a échangé 7 828 ETH contre 269 WBTC.

Il y a une heure, une baleine a échangé 7 828 ETH contre 269 WBTC.

January 4, 2026
Voir plus

Découvrez-en plus sur Yellow Umbrella

YUUSDT (trading des contrats à terme)

Optez pour des positions longues ou courtes sur YU avec un effet de levier. Explorez le trading des contrats à terme YUUSDT sur MEXC et profitez des fluctuations du marché.

Tradez les marchés de Yellow Umbrella (YU) sur MEXC

Explorez les marchés au comptant et sur les contrats à terme, consultez le prix et le volume de Yellow Umbrella en direct et tradez directement.

Paires
Prix
Variation en 24 heures
Volume sur 24 heures
YU/USDT
$0.00003143
$0.00003143$0.00003143
+1.88%
0.00% (USDT)

Plus de cryptomonnaies à explorer

Principales cryptomonnaies avec données de marché disponibles sur MEXC

Tendances

Les cryptomonnaies tendance qui attirent actuellement l'attention du marché

Bitcoin

Bitcoin

BTC
XRP

XRP

XRP
Bonk

Bonk

BONK
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Nouvellement ajoutés

Les cryptomonnaies récemment listées qui sont disponibles pour le trading

QIE Blockchain

QIE Blockchain

QIE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Brevis

Brevis

BREV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DEPINSIM

DEPINSIM

ESIM

$0.1187
$0.1187$0.1187

+137.40%

114514

114514

114514

$0.031068
$0.031068$0.031068

+210.89%

The9bit

The9bit

9BIT

$0.009173
$0.009173$0.009173

+8.27%

Plus fortes hausses

Les plus fortes hausses crypto du jour

REWARDS ON PROJECT

REWARDS ON PROJECT

RWD

$0.0000000000000000012499
$0.0000000000000000012499$0.0000000000000000012499

+681.18%

114514

114514

114514

$0.031068
$0.031068$0.031068

+210.89%

DEPINSIM

DEPINSIM

ESIM

$0.1187
$0.1187$0.1187

+137.40%

DreamCraft

DreamCraft

DREAMCRAFT

$0.0000000005591
$0.0000000005591$0.0000000005591

+133.44%

ONYXCOIN

ONYXCOIN

XCN

$0.0090501
$0.0090501$0.0090501

+33.48%

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour YU vers USD

Montant

YU
YU
USD
USD

1 YU = 0.0000313 USD