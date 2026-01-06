Prix de Yellow Umbrella aujourd'hui

Le prix de Yellow Umbrella (YU) en direct est actuellement de $ 0.00003131, avec une variation de 1.91 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de YU en USD est de $ 0.00003131 par YU.

Yellow Umbrella se classe actuellement au n°4049 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 YU. Au cours des dernières 24 heures, YU a été échangé entre $ 0.00002992 (plus bas) et $ 0.00003202 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.000960038828670104, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000009287846810971.

En termes de performance à court terme, YU a varié de -0.04% au cours de la dernière heure et de -16.71% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 189.22K.

Informations de marché pour Yellow Umbrella (YU)

Classement No.4049 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 189.22K$ 189.22K $ 189.22K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 313.10M$ 313.10M $ 313.10M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre maximale 10,000,000,000,000 10,000,000,000,000 10,000,000,000,000 Offre totale 10,000,000,000,000 10,000,000,000,000 10,000,000,000,000 Taux de circulation 0.00% Blockchain publique SOL

