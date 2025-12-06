Tokenomics de Yellow Umbrella (YU)
Tokenomics et analyse de prix de Yellow Umbrella (YU)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Yellow Umbrella (YU), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Yellow Umbrella (YU)
Le YU Token est une solution de paiement basée sur la blockchain, conçue pour autonomiser les petites entreprises et les consommateurs grâce à des transactions rapides, peu coûteuses et décentralisées. Construit sur la blockchain Solana, le YU Token offre un traitement à grande vitesse et des frais minimes, le rendant idéal pour des cas d'usage concrets tels que les paiements en magasin, les programmes de fidélité et les services géolocalisés. Le projet intègre le DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) afin de relier les environnements physiques à la technologie blockchain, permettant des fonctionnalités telles que les paiements par QR code et l'intégration avec des appareils intelligents.
Tokenomics de Yellow Umbrella (YU) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Yellow Umbrella (YU) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens YU qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens YU pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de YU, explorez le prix en direct du token YU !
Comment acheter du YU
Envie d'ajouter du Yellow Umbrella (YU) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du YU, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de Yellow Umbrella (YU)
L'analyse de l'historique du prix de YU permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de YU
Vous voulez savoir dans quelle direction YU pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de YU combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité
Acheter du Yellow Umbrella (YU)
Montant
1 YU = 0.00003574 USD
Trader du Yellow Umbrella (YU)
Tendances
Les cryptomonnaies tendance qui attirent actuellement l'attention du marché
Volume important
Les cryptomonnaies avec le volume de trading le plus important
Nouvellement ajoutés
Les cryptomonnaies récemment listées qui sont disponibles pour le trading
Plus fortes hausses
Les cryptomonnaies avec les plus fortes hausses sur 24 h que chaque trader devrait surveiller