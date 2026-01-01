Bugünkü One More Game Fiyatı

Bugünkü One More Game (1MORE) fiyatı $ 0,000002085 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut 1MORE / USD dönüşüm oranı 1MORE başına $ 0,000002085 şeklindedir.

One More Game, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 1MORE şeklindedir. Son 24 saat içinde 1MORE, $ 0,000002085 (en düşük) ile $ 0,000002085 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 1MORE, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%0,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,00 seviyesine ulaştı.

One More Game (1MORE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 1,00$ 1,00 $ 1,00 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,85K$ 20,85K $ 20,85K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki One More Game piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,00. Dolaşımdaki 1MORE arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,85K.