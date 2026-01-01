Bugünkü Blubird Fiyatı

Bugünkü Blubird (BLU) fiyatı $ 0,02298 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BLU / USD dönüşüm oranı BLU başına $ 0,02298 şeklindedir.

Blubird, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BLU şeklindedir. Son 24 saat içinde BLU, $ 0,02298 (en düşük) ile $ 0,02298 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BLU, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%5,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 30,33 seviyesine ulaştı.

Blubird (BLU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 30,33$ 30,33 $ 30,33 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,30M$ 2,30M $ 2,30M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Blubird piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 30,33. Dolaşımdaki BLU arzı -- olup, toplam arzı 100000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,30M.