Bugünkü FreeStyle Classic Fiyatı

Bugünkü FreeStyle Classic (FST) fiyatı $ 0,002816 olup, son 24 saatte % 9,30 değişim gösterdi. Mevcut FST / USD dönüşüm oranı FST başına $ 0,002816 şeklindedir.

FreeStyle Classic, şu anda piyasa değeri açısından $ 352,79K ile 2493. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 125,28M FST şeklindedir. Son 24 saat içinde FST, $ 0,002641 (en düşük) ile $ 0,00333 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,16619478956911515 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,003027413242309413 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FST, son bir saatte +%2,81 ve son 7 günde -%89,82 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,51K seviyesine ulaştı.

FreeStyle Classic (FST) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2493 Piyasa Değeri $ 352,79K$ 352,79K $ 352,79K Hacim (24 Sa) $ 54,51K$ 54,51K $ 54,51K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,82M$ 2,82M $ 2,82M Dolaşım Arzı 125,28M 125,28M 125,28M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %12,52 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

