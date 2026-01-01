Bugünkü IdleTradeX Fiyatı

Bugünkü IdleTradeX (IDLETRADEX) fiyatı $ 0,00000004987 olup, son 24 saatte % 21,02 değişim gösterdi. Mevcut IDLETRADEX / USD dönüşüm oranı IDLETRADEX başına $ 0,00000004987 şeklindedir.

IdleTradeX, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- IDLETRADEX şeklindedir. Son 24 saat içinde IDLETRADEX, $ 0,00000004987 (en düşük) ile $ 0,00000006724 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IDLETRADEX, son bir saatte -%2,68 ve son 7 günde -%82,57 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 158,99K seviyesine ulaştı.

IdleTradeX (IDLETRADEX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 158,99K$ 158,99K $ 158,99K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 249,35M$ 249,35M $ 249,35M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 5.000.000.000.000.000 5.000.000.000.000.000 5.000.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

