JLaunchpad (JLP) Nedir?

Blok zinciri projelerinin Web3 ekosistemi içinde piyasaya sürülmesine ve genişlemesine yardımcı olan bir fairlaunch platformudur. Ting Foundation ve UFIN Labs tarafından desteklenmektedir; bu iki firma 20 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermiş ve 200'den fazla projeyi desteklemiştir. JLaunchpad Alpha Hızlandırıcı Programı, mini uygulamalar, SocialFi, AI ve GameFi alanlarında gelecek vaat eden Web3 projelerini belirlemeye ve desteklemeye odaklanmıştır.

JLaunchpad, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, JLaunchpad yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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JLaunchpad Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, JLaunchpad, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte JLP fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen JLaunchpad fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

JLaunchpad Fiyat Geçmişi

JLP fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak JLP kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen JLaunchpad fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

JLaunchpad (JLP) Satın Alma

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JLP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 JLP / VND ₫ 99.74349 1 JLP / AUD A$ 0.0061851 1 JLP / GBP ￡ 0.0029564 1 JLP / EUR € 0.0034232 1 JLP / USD $ 0.00389 1 JLP / MYR RM 0.0171938 1 JLP / TRY ₺ 0.1480534 1 JLP / JPY ¥ 0.5596154 1 JLP / RUB ₽ 0.3238036 1 JLP / INR ₹ 0.3350846 1 JLP / IDR Rp 65.9321935 1 JLP / KRW ₩ 5.5255505 1 JLP / PHP ₱ 0.22173 1 JLP / EGP ￡E. 0.1997515 1 JLP / BRL R$ 0.0228343 1 JLP / CAD C$ 0.0054071 1 JLP / BDT ৳ 0.4727517 1 JLP / NGN ₦ 6.2140416 1 JLP / UAH ₴ 0.161046 1 JLP / VES Bs 0.27619 1 JLP / PKR Rs 1.0908338 1 JLP / KZT ₸ 2.0103131 1 JLP / THB ฿ 0.1302372 1 JLP / TWD NT$ 0.1258415 1 JLP / AED د.إ 0.0142763 1 JLP / CHF Fr 0.0031509 1 JLP / HKD HK$ 0.0301475 1 JLP / MAD .د.م 0.036177 1 JLP / MXN $ 0.0791615

JLaunchpad Kaynağı

JLaunchpad hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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