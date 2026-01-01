Bugünkü Kyuzos Friends Fiyatı

Bugünkü Kyuzos Friends (KO) fiyatı $ 0,024823 olup, son 24 saatte % 10,09 değişim gösterdi. Mevcut KO / USD dönüşüm oranı KO başına $ 0,024823 şeklindedir.

Kyuzos Friends, şu anda piyasa değeri açısından $ 5,40M ile 1261. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 217,50M KO şeklindedir. Son 24 saat içinde KO, $ 0,020052 (en düşük) ile $ 0,029 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,06471490285945387 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0071199147249752 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KO, son bir saatte -%2,23 ve son 7 günde +%150,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,98K seviyesine ulaştı.

Kyuzos Friends (KO) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1261 Piyasa Değeri $ 5,40M$ 5,40M $ 5,40M Hacim (24 Sa) $ 54,98K$ 54,98K $ 54,98K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 24,82M$ 24,82M $ 24,82M Dolaşım Arzı 217,50M 217,50M 217,50M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %21,75 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Kyuzos Friends piyasa değeri $ 5,40M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,98K. Dolaşımdaki KO arzı 217,50M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 24,82M.