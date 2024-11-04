Net Zero Climate (NZC) Nedir?

İklim krizi yoğunlaştıkça, karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlayan gönüllü projeler artmakta ve bu da karbon kredisi piyasasının büyümesine yol açmaktadır. GESIA projesi, karbon emilimi ve azaltım faaliyetlerinde şeffaflığı artırmak için blok zinciri mainnet'i tanıttı ve 2024 yılının 4. çeyreğinde NZC tokeni ve bir karbon kredisi borsası başlatmayı planlıyor. NZC tokeni, BNB Zincirinde alım satım ve GESIA Zincirinde karbon kredisi alım satımı için kullanılacaktır. Ayrıca, Karbon Canavarı bağış uygulaması 2024 yılının 2. çeyreğinde başlatıldı ve karbon sertifikasyon cüzdanı 2024 yılının 3. çeyreğinde piyasaya sürülecek ve kullanıcıların karbon kredilerini tokenleştirmesine ve depolamasına olanak tanıyacak. GESIA X Karbon Borsası, tokenleştirilmiş karbon kredilerinin alım satımını mümkün kılarak 2024 yılının 4. çeyreğinde faaliyete geçecektir.

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Net Zero Climate Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Net Zero Climate, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NZC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Net Zero Climate fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Net Zero Climate Fiyat Geçmişi

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