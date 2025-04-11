Space Nation (OIK) Nedir?

Space Nation, oyun, yapay zekâ ve sürdürülebilir bir sanal ekonomiyi sorunsuz bir şekilde entegre eden yeni nesil metaverse'i sunarak eğlence endüstrisinde öncü bir güçtür. Metaverse kaçınılmazdır ve teknoloji ve içeriğin ötesinde, temeli basit, verimli ve istikrarlı bir ekonomik döngüye dayanır. Space Nation'ın vizyonunun merkezinde, oyuncuların ve yapay zekanın geniş, sürükleyici bir evrende bir arada var olduğu açık ve dinamik bir ekosistem kuran amiral gemisi Web3 MMORPG yer alıyor. Space Nation, birden fazla oyuna, transmedya hikaye anlatımına ve diğer medya formatlarına genişleyerek, yüz milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapabilecek bir metaverse inşa etmeye ve sanal dünyalar için yeni bir ölçüt belirlemeye kendini adamıştır.

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Space Nation Fiyat Geleceği Tahmini

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Space Nation Fiyat Geçmişi

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OIK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OIK / VND ₫ 703.58904 1 OIK / AUD A$ 0.0436296 1 OIK / GBP ￡ 0.0208544 1 OIK / EUR € 0.0241472 1 OIK / USD $ 0.02744 1 OIK / MYR RM 0.1212848 1 OIK / TRY ₺ 1.0443664 1 OIK / JPY ¥ 3.9475184 1 OIK / RUB ₽ 2.2841056 1 OIK / INR ₹ 2.3636816 1 OIK / IDR Rp 465.084676 1 OIK / KRW ₩ 38.977148 1 OIK / PHP ₱ 1.56408 1 OIK / EGP ￡E. 1.409044 1 OIK / BRL R$ 0.1610728 1 OIK / CAD C$ 0.0381416 1 OIK / BDT ৳ 3.3347832 1 OIK / NGN ₦ 43.8337536 1 OIK / UAH ₴ 1.136016 1 OIK / VES Bs 1.94824 1 OIK / PKR Rs 7.6947248 1 OIK / KZT ₸ 14.1807176 1 OIK / THB ฿ 0.9186912 1 OIK / TWD NT$ 0.887684 1 OIK / AED د.إ 0.1007048 1 OIK / CHF Fr 0.0222264 1 OIK / HKD HK$ 0.21266 1 OIK / MAD .د.م 0.255192 1 OIK / MXN $ 0.5581296

Space Nation Kaynağı

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