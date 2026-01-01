Bugünkü Revive Finance Fiyatı

Bugünkü Revive Finance (REVIVE) fiyatı $ 0,000299 olup, son 24 saatte % 15,05 değişim gösterdi. Mevcut REVIVE / USD dönüşüm oranı REVIVE başına $ 0,000299 şeklindedir.

Revive Finance, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- REVIVE şeklindedir. Son 24 saat içinde REVIVE, $ 0,0002 (en düşük) ile $ 0,000359 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, REVIVE, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%2,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 115,73 seviyesine ulaştı.

Revive Finance (REVIVE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 115,73$ 115,73 $ 115,73 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 299,00K$ 299,00K $ 299,00K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri APTOS

Şu anki Revive Finance piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 115,73. Dolaşımdaki REVIVE arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 299,00K.