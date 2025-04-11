xSPECTAR (XSPECTAR) Nedir?

xSPECTAR Hukuk, Emlak, Bilişim, Sanat, Finans ve Oyun alanlarındaki en iyi profesyoneller tarafından geliştirilen özel bir topluluktur. Özel bir ekosistem oluşturma vizyonuyla, seri girişimci Dirk Schepens, diğer uzmanlarla birlikte, yüksek performanslı merkeziyetsiz bir blok zinciri olan XRP Ledger (XRPL) üzerinde özel bir metaverse oluşturmak için güçlerini birleştirdi. xSPECTAR, sanal bir ekonomi ve Unreal Engine 5 üzerine kurulu bir dünya ile eksiksiz bir ekosistem sunacak, temiz estetik sergilemenin yanı sıra etkileşimli ve görsel avantajlar sağlayacaktır.

xSPECTAR, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, xSPECTAR yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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xSPECTAR Fiyat Geleceği Tahmini

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xSPECTAR Fiyat Geçmişi

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xSPECTAR (XSPECTAR) Satın Alma

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XSPECTAR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XSPECTAR / VND ₫ 264.35871 1 XSPECTAR / AUD A$ 0.0163929 1 XSPECTAR / GBP ￡ 0.0078356 1 XSPECTAR / EUR € 0.0090728 1 XSPECTAR / USD $ 0.01031 1 XSPECTAR / MYR RM 0.0455702 1 XSPECTAR / TRY ₺ 0.3921924 1 XSPECTAR / JPY ¥ 1.4827842 1 XSPECTAR / RUB ₽ 0.8583075 1 XSPECTAR / INR ₹ 0.887691 1 XSPECTAR / IDR Rp 174.7457365 1 XSPECTAR / KRW ₩ 14.6448395 1 XSPECTAR / PHP ₱ 0.5875669 1 XSPECTAR / EGP ￡E. 0.5292123 1 XSPECTAR / BRL R$ 0.0606228 1 XSPECTAR / CAD C$ 0.0143309 1 XSPECTAR / BDT ৳ 1.2529743 1 XSPECTAR / NGN ₦ 16.4696064 1 XSPECTAR / UAH ₴ 0.426834 1 XSPECTAR / VES Bs 0.73201 1 XSPECTAR / PKR Rs 2.8911302 1 XSPECTAR / KZT ₸ 5.3281049 1 XSPECTAR / THB ฿ 0.3451788 1 XSPECTAR / TWD NT$ 0.3335285 1 XSPECTAR / AED د.إ 0.0378377 1 XSPECTAR / CHF Fr 0.0083511 1 XSPECTAR / HKD HK$ 0.0799025 1 XSPECTAR / MAD .د.م 0.095883 1 XSPECTAR / MXN $ 0.2098085

xSPECTAR Kaynağı

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