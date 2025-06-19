Agentik DEX (AGENTIK) Nedir?

AgentikDEX is a revolutionary decentralized application that democratizes automated trading through AI-powered agents. Our platform enables users to create, customize, and deploy sophisticated trading agents which can make strategies across multiple blockchains without requiring technical expertise. By leveraging Virtuals G.A.M.E framework and advanced DeFi protocols, AgentikDEX transforms complex trading algorithms into accessible, autonomous agents.

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Agentik DEX (AGENTIK) Kaynağı Resmi Websitesi

Agentik DEX (AGENTIK) Token Ekonomisi

Agentik DEX (AGENTIK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AGENTIK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!