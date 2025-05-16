AI Agent Factory Fiyatı (AIAF)
Bugün için canlı AI Agent Factory (AIAF) fiyatı, 0,00440646 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4,45M USD. AIAF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AI Agent Factory Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki AI Agent Factory fiyat değişimi +%39,09
- Dolaşımdaki arz: 1,00B USD.
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Gün içerisinde, AI Agent Factory / USD fiyat değişimi, $ +0,00123847.
Son 30 gün içerisinde, AI Agent Factory / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, AI Agent Factory / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, AI Agent Factory / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00123847
|+%39,09
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel AI Agent Factory fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%4,00
+%39,09
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AI Innovation Shouldn't Be Centralized The AI revolution is here, but ownership remains centralized. AIAF changes this by enabling true ownership and monetization of AI agents through advanced blockchain technology and hybrid compute infrastructure 100% Decentralized Ownership Enterprise-Grade Performance Hybrid Compute Network Powering the AI Agent Economy True Digital Ownership Mint your AI agents as NFTs on the blockchain. Full control, real ownership, transparent governance. Build Your AI Agents Create powerful AI agents using our no-code platform. Deploy custom solutions with enterprise-grade capabilities. Enterprise-Grade Infrastructure Deploy on our hybrid compute network combining professional GPU farms with decentralized nodes Multiple Revenue Streams Generate revenue through agent subscriptions, API access, or direct sales in our marketplace. Built for the Future AIAF combines cutting-edge blockchain technology with advanced AI infrastructure to create a new paradigm in AI ownership and monetization Hybrid Compute Network zkSync Era Integration Dynamic NFT System Decentralized Governance
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|1 AIAF / VND
₫112,98604086
|1 AIAF / AUD
A$0,006830013
|1 AIAF / GBP
￡0,003304845
|1 AIAF / EUR
€0,0039217494
|1 AIAF / USD
$0,00440646
|1 AIAF / MYR
RM0,0187715196
|1 AIAF / TRY
₺0,1711469064
|1 AIAF / JPY
¥0,6404348964
|1 AIAF / RUB
₽0,3525168
|1 AIAF / INR
₹0,376091361
|1 AIAF / IDR
Rp72,2370376224
|1 AIAF / KRW
₩6,1542382944
|1 AIAF / PHP
₱0,2448669822
|1 AIAF / EGP
￡E.0,2209399044
|1 AIAF / BRL
R$0,0250286928
|1 AIAF / CAD
C$0,0061249794
|1 AIAF / BDT
৳0,5357374068
|1 AIAF / NGN
₦7,0616165376
|1 AIAF / UAH
₴0,18286809
|1 AIAF / VES
Bs0,41420724
|1 AIAF / PKR
Rs1,2415641696
|1 AIAF / KZT
₸2,2516129308
|1 AIAF / THB
฿0,146074149
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NT$0,1326785106
|1 AIAF / AED
د.إ0,0161717082
|1 AIAF / CHF
Fr0,0036573618
|1 AIAF / HKD
HK$0,034370388
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