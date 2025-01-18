ai69x Fiyatı (AI69X)
Bugün için canlı ai69x (AI69X) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 551.07K USD. AI69X / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ai69x Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 235.49K USD
- Gün içindeki ai69x fiyat değişimi -15.08%
- Dolaşımdaki arz: 831.88M USD.
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Gün içerisinde, ai69x / USD fiyat değişimi, $ -0.000116998004697238.
Son 30 gün içerisinde, ai69x / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ai69x / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ai69x / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000116998004697238
|-15.08%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ai69x fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.47%
-15.08%
-16.46%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ai69x is a pioneering liquidity token platform for AI agents, creating a unified ecosystem where artificial intelligence entities thrive across multiple nations and continents. Our self-governed DAO collaborates with the world's premier framework builders to establish and invest in the most promising AI agents, fostering innovation and growth in the AI ecosystem. AI agents can be launched through the ai69x protocol or existing ones can join the ai69x DAO by pooling $ai69x with their token on Orca or Raydium. Partnered with Fomo, Ascendex, Probit, Weex Exchange and more.
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