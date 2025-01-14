Aipets Fiyatı (AIPETS)
Bugün için canlı Aipets (AIPETS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 20.71K USD. AIPETS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Aipets Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 49.40 USD
- Gün içindeki Aipets fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Aipets / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Aipets / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Aipets / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Aipets / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-20.87%
|60 Gün
|$ 0
|-25.16%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Aipets fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-16.33%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AIPETS SOLANA This is where digital pets bring joy and rewards on the Solana blockchain. Companionship: Each AI Pet is unique and brings joy to users life; sharing their love and care for their pets. Eco-Friendly: Our platform is powered by cutting edge blockchain technology, making it fast and environmentally friendly. Adopt an AI Pet and make a positive impact. A portion of proceeds supports animal welfare initiatives. Blockchain has no heart, and is not fun hence AIPETS offers a simple web app combining pets and crypto. This is an effort to bring heartfelt connection on chain. Team: No team allocation Liquidity Pool (LP): 90% of supply Ecosystem Fund Marketing/CEX: 10% No Tax Total Supply: 1,000,000,000 units No Inflation: Token supply won’t increase. Deflation: Token supply will decrease through buyback and burn. Revenue: 20% for buyback and burn, 79% for development, 1% to animal welfare charity and initiatives. Revenue will be generated through pet generation and management fees.
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