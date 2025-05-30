ALVA Fiyatı (AA)
Bugün için canlı ALVA (AA) fiyatı, 18,66 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 205,98K USD. AA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ALVA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki ALVA fiyat değişimi +%3,95
- Dolaşımdaki arz: 11,04K USD.
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Gün içerisinde, ALVA / USD fiyat değişimi, $ +0,70882.
Son 30 gün içerisinde, ALVA / USD fiyat değişimi, $ +4,1980372320.
Son 60 gün içerisinde, ALVA / USD fiyat değişimi, $ +4,9200896640.
Son 90 gün içerisinde, ALVA / USD fiyat değişimi, $ +6,086856880820939.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,70882
|+%3,95
|30 Gün
|$ +4,1980372320
|+%22,50
|60 Gün
|$ +4,9200896640
|+%26,37
|90 Gün
|$ +6,086856880820939
|+%48,41
En güncel ALVA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,27
+%3,95
+%13,27
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? DeFi Staking GameFi What makes your project unique? Alva Supply is Very Limited only 19K AA History of your project. Alva project is a project that aims to build an innovative and sustainable decentralized ecosystem in the blockchain world. Through the use of blockchain technology and the Binance Smart Chain platform, Alva Project aims to develop DeFi Staking and GameFi applications that will provide benefits to token holders and other users. What’s next for your project? Alva GameFi “Play to Earn” promotes game incubation and distribution, builds the Alva entertainment metaverse with a variety of games, and creates a new blockchain game financial system, making games not only interesting and enjoyable but also profitable! What can your token be used for? Staking DeFi Games
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