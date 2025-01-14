Apes Go Bananas Fiyatı (AGB)
Bugün için canlı Apes Go Bananas (AGB) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 163.86K USD. AGB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Apes Go Bananas Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.20K USD
- Gün içindeki Apes Go Bananas fiyat değişimi -2.92%
- Dolaşımdaki arz: 819.20T USD.
MEXC'deki AGB / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AGB fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Apes Go Bananas / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Apes Go Bananas / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Apes Go Bananas / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Apes Go Bananas / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-2.92%
|30 Gün
|$ 0
|-28.68%
|60 Gün
|$ 0
|-29.24%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Apes Go Bananas fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.01%
-2.92%
-5.47%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AGB (Apes Go Bananas) is a community-driven meme coin inspired by the NFT communities of BAYC and HAPE. Our goal is to enhance liquidity and accessibility for BAYC and HAPE NFTs. With our innovative NFT prize pool concept, users have the opportunity to win exclusive collectibles by participating in AGB lotteries. We believe that meme coins should go beyond their viral nature and incorporate meaningful financial practices. With this in mind, AGB introduces an innovative concept: the NFT prize pool. By introducing this innovative mechanism, AGB creates an engaging and interactive experience for the community. It not only offers the chance to win exclusive NFTs but also supports the liquidity and growth of BAYC and HAPE.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 AGB / AUD
A$--
|1 AGB / GBP
￡--
|1 AGB / EUR
€--
|1 AGB / USD
$--
|1 AGB / MYR
RM--
|1 AGB / TRY
₺--
|1 AGB / JPY
¥--
|1 AGB / RUB
₽--
|1 AGB / INR
₹--
|1 AGB / IDR
Rp--
|1 AGB / PHP
₱--
|1 AGB / EGP
￡E.--
|1 AGB / BRL
R$--
|1 AGB / CAD
C$--
|1 AGB / BDT
৳--
|1 AGB / NGN
₦--
|1 AGB / UAH
₴--
|1 AGB / VES
Bs--
|1 AGB / PKR
Rs--
|1 AGB / KZT
₸--
|1 AGB / THB
฿--
|1 AGB / TWD
NT$--
|1 AGB / CHF
Fr--
|1 AGB / HKD
HK$--
|1 AGB / MAD
.د.م--