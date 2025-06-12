Atlantis AQUA Token Fiyatı (AQUA)
Bugün için canlı Atlantis AQUA Token (AQUA) fiyatı, 0,610595 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 5,60M USD. AQUA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Atlantis AQUA Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Atlantis AQUA Token fiyat değişimi -%9,61
- Dolaşımdaki arz: 9,19M USD.
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Gün içerisinde, Atlantis AQUA Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0649330687720284.
Son 30 gün içerisinde, Atlantis AQUA Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Atlantis AQUA Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Atlantis AQUA Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0649330687720284
|-%9,61
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Atlantis AQUA Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,47
-%9,61
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Atlantis is a next-generation DeFi protocol built on Sonic, designed from the ground up as a fully integrated, end-to-end ecosystem. Instead of scattering features across different platforms, Atlantis brings everything together — a high-performance DEX powered by Algebra Integral v4, a native launchpad, efficient staking tools, and seamless liquidity provisioning. This design makes sure that every action within the ecosystem contributes to its growth, capturing value and flowing it back to the community. By keeping revenue flows internal and reducing friction, Atlantis enhances capital efficiency and supports sustainable token dynamics through our GMX-inspired dual-token model.
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|1 AQUA / VND
₫16.067,807425
|1 AQUA / AUD
A$0,93421035
|1 AQUA / GBP
￡0,44573435
|1 AQUA / EUR
€0,5251117
|1 AQUA / USD
$0,610595
|1 AQUA / MYR
RM2,5767109
|1 AQUA / TRY
₺23,92921805
|1 AQUA / JPY
¥87,8890443
|1 AQUA / RUB
₽48,5300906
|1 AQUA / INR
₹52,2180844
|1 AQUA / IDR
Rp9.848,30507285
|1 AQUA / KRW
₩830,7389213
|1 AQUA / PHP
₱34,04067125
|1 AQUA / EGP
￡E.30,2244525
|1 AQUA / BRL
R$3,37659035
|1 AQUA / CAD
C$0,8304092
|1 AQUA / BDT
৳74,6391328
|1 AQUA / NGN
₦936,4939753
|1 AQUA / UAH
₴25,3519044
|1 AQUA / VES
Bs60,448905
|1 AQUA / PKR
Rs172,3831804
|1 AQUA / KZT
₸311,0493049
|1 AQUA / THB
฿19,81380775
|1 AQUA / TWD
NT$18,0858239
|1 AQUA / AED
د.إ2,24088365
|1 AQUA / CHF
Fr0,49458195
|1 AQUA / HKD
HK$4,7870648
|1 AQUA / MAD
.د.م5,5442026
|1 AQUA / MXN
$11,54635145