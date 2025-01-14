AVAX HAS NO CHILL Fiyatı (NOCHILL)
Bugün için canlı AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) fiyatı, 0.00169565 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.63M USD. NOCHILL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AVAX HAS NO CHILL Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 163.74K USD
- Gün içindeki AVAX HAS NO CHILL fiyat değişimi -14.78%
- Dolaşımdaki arz: 1.55B USD.
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Gün içerisinde, AVAX HAS NO CHILL / USD fiyat değişimi, $ -0.000294101890576893.
Son 30 gün içerisinde, AVAX HAS NO CHILL / USD fiyat değişimi, $ -0.0008462154.
Son 60 gün içerisinde, AVAX HAS NO CHILL / USD fiyat değişimi, $ -0.0007176865.
Son 90 gün içerisinde, AVAX HAS NO CHILL / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000294101890576893
|-14.78%
|30 Gün
|$ -0.0008462154
|-49.90%
|60 Gün
|$ -0.0007176865
|-42.32%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel AVAX HAS NO CHILL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.31%
-14.78%
-21.61%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle.
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|1 NOCHILL / AUD
A$0.0027299965
|1 NOCHILL / GBP
￡0.0013734765
|1 NOCHILL / EUR
€0.0016447805
|1 NOCHILL / USD
$0.00169565
|1 NOCHILL / MYR
RM0.0076473815
|1 NOCHILL / TRY
₺0.0601786185
|1 NOCHILL / JPY
¥0.266725745
|1 NOCHILL / RUB
₽0.1742280375
|1 NOCHILL / INR
₹0.146911116
|1 NOCHILL / IDR
Rp27.797536536
|1 NOCHILL / PHP
₱0.0994837855
|1 NOCHILL / EGP
￡E.0.0856472815
|1 NOCHILL / BRL
R$0.0103265085
|1 NOCHILL / CAD
C$0.0024247795
|1 NOCHILL / BDT
৳0.2061062575
|1 NOCHILL / NGN
₦2.628901847
|1 NOCHILL / UAH
₴0.07189556
|1 NOCHILL / VES
Bs0.08986945
|1 NOCHILL / PKR
Rs0.472577655
|1 NOCHILL / KZT
₸0.900491889
|1 NOCHILL / THB
฿0.058771229
|1 NOCHILL / TWD
NT$0.056092102
|1 NOCHILL / CHF
Fr0.0015430415
|1 NOCHILL / HKD
HK$0.013192157
|1 NOCHILL / MAD
.د.م0.0171091085