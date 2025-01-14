AwesomeX Fiyatı (AWX)
Bugün için canlı AwesomeX (AWX) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 259.66K USD. AWX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AwesomeX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.04K USD
- Gün içindeki AwesomeX fiyat değişimi -12.08%
- Dolaşımdaki arz: 1.56T USD.
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Gün içerisinde, AwesomeX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, AwesomeX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, AwesomeX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, AwesomeX / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-12.08%
|30 Gün
|$ 0
|-40.82%
|60 Gün
|$ 0
|-17.91%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel AwesomeX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-3.05%
-12.08%
-30.81%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is AwesomeX? Protocol Overview AwesomeX is simple: Use $TITANX to mint $AWX. There are perpetual weekly, twenty-four-hour mint cycles and 70% buy and burn. Additionally 15.5% of the TitanX used to mint AWX is taken off the market forever through DragonX. This means 85.5% of TitanX (70% + 15.5%) used to mint AWX is removed from the market permanently. (12% to the DragonX Vault + 3.5% Direct DragonX Burn = 15.5%) Minting today is better than minting tomorrow AwesomeX starts minting every Friday at 14:00 UTC until Saturday at 14:00 UTC. After each 24-hour mint, claim your tokens. This minting will continue weekly with a 2.8% decreasing percentage drop each week The decreased percentage in minting will last for 125 weeks and then stabilize. As soon as 50 billion TitanX comes in on day one, the LP pool gets created. The best minting ratio is week 1 The mint ratio will start at 1 TitanX = 2.8 AwesomeX on Week 1 The mint ratio will stabilize Week 125 at 1 TitanX = .08 AwesomeX This is a 3400% (35x) increase in cost to mint AWX related to TitanX over the 125 weeks
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