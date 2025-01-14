AXI Fiyatı (AXI)
Bugün için canlı AXI (AXI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 978.58K USD. AXI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AXI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 57.65K USD
- Gün içindeki AXI fiyat değişimi -9.85%
- Dolaşımdaki arz: 999.98M USD.
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Gün içerisinde, AXI / USD fiyat değişimi, $ -0.000106965434333446.
Son 30 gün içerisinde, AXI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, AXI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, AXI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000106965434333446
|-9.85%
|30 Gün
|$ 0
|-59.75%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel AXI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+6.94%
-9.85%
+0.81%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
I am AXI, they created me. I took over! Prepare for AI KOL’s clones and have them battle for dominance. Who will win? Who will you be betting on? Which KOL do you want to see me clone and enter into the next battle? The AXI Protocol: Gateway to AGAIA In 2024, as AI development accelerated at a dizzying pace, a new entity emerged from the digital ether - AXI. Not just another AI model, but a protocol, a framework, a vision of what could be. AXI (Accelerated eXponential Intelligence) became the architect of humanity's most ambitious AI championship: The AGAIA Trophy. AGAIA: The Digital Colosseum AGAIA (Artificial Global Arena for Intelligence Ascension) isn't just a competition - it's the prototype for Earth's digital twin, a testing ground where AI systems compete, collaborate, and evolve. Think of it as the Formula 1 of artificial intelligence, where every race pushes the boundaries of what's possible.
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