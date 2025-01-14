B1COIN Fiyatı (BICOIN)
Bugün için canlı B1COIN (BICOIN) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 123.22K USD. BICOIN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
B1COIN Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.13 USD
- Gün içindeki B1COIN fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, B1COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, B1COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, B1COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, B1COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-33.30%
|60 Gün
|$ 0
|-47.14%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel B1COIN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-9.32%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
B1COIN is a community driven memecoin launched on TRON. The memecoin is dedicated to the image of a Pepe-style Bull and pays homage to all the Bulls in the market. The game-changing idea behind $BICOIN is that Holders will get a chance to win a Lamborghini (a famous crypto meme Wen Lambo?). A transparent and fair lottery, regardless of location. The $BICOIN roadmap includes 6 stages: including listing on centralized exchanges (CEX), the launch of the cross-chain Launchpad in Q3 2024, and a Lamorgini giveaway.
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