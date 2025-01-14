Beth Fiyatı ($BETH)
Bugün için canlı Beth ($BETH) fiyatı, 0.0018518 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.74M USD. $BETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Beth Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 91.48K USD
- Gün içindeki Beth fiyat değişimi -0.39%
- Dolaşımdaki arz: 937.83M USD.
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Gün içerisinde, Beth / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Beth / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Beth / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Beth / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.39%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Beth fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.96%
-0.39%
-29.33%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The $Beth Vision: From Meme to Machine $Beth isn’t about being “just another token.” It’s a business. It’s a movement. It’s a proof-of-concept. Beth can build something bigger than the memes themselves. Here’s what we’re building: • Community: A growing network of holders and fans who believe in $BETH’s community. • Utility: From a Clothing Brand to a gated group and eventual tools, $BETH is building an ecosystem that provides real value and a profit for burning $BETH supply. • Revenue: Merchandising: Beth-themed apparel and accessories with all profits directed to buying and burning $Beth tokens. With unique branding strategies of course. Future Projects: Plans for $Beth Academy and $Beth Tools will bring even more value to the ecosystem.
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|1 $BETH / AUD
A$0.002981398
|1 $BETH / GBP
￡0.001518476
|1 $BETH / EUR
€0.001796246
|1 $BETH / USD
$0.0018518
|1 $BETH / MYR
RM0.0083331
|1 $BETH / TRY
₺0.065720382
|1 $BETH / JPY
¥0.29249181
|1 $BETH / RUB
₽0.19027245
|1 $BETH / INR
₹0.16036588
|1 $BETH / IDR
Rp30.357372192
|1 $BETH / PHP
₱0.108737696
|1 $BETH / EGP
￡E.0.093497382
|1 $BETH / BRL
R$0.011351534
|1 $BETH / CAD
C$0.002648074
|1 $BETH / BDT
৳0.223808548
|1 $BETH / NGN
₦2.862123562
|1 $BETH / UAH
₴0.07851632
|1 $BETH / VES
Bs0.0981454
|1 $BETH / PKR
Rs0.51609666
|1 $BETH / KZT
₸0.983416908
|1 $BETH / THB
฿0.06435005
|1 $BETH / TWD
NT$0.061053846
|1 $BETH / CHF
Fr0.001685138
|1 $BETH / HKD
HK$0.014407004
|1 $BETH / MAD
.د.م0.01861059