Bloomsperg Terminal Fiyatı (SPERG)
Bugün için canlı Bloomsperg Terminal (SPERG) fiyatı, 0.01878389 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 18.79M USD. SPERG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bloomsperg Terminal Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.25M USD
- Gün içindeki Bloomsperg Terminal fiyat değişimi +19.45%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Bloomsperg Terminal / USD fiyat değişimi, $ +0.00305855.
Son 30 gün içerisinde, Bloomsperg Terminal / USD fiyat değişimi, $ +0.0343227296.
Son 60 gün içerisinde, Bloomsperg Terminal / USD fiyat değişimi, $ +1.7943119232.
Son 90 gün içerisinde, Bloomsperg Terminal / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00305855
|+19.45%
|30 Gün
|$ +0.0343227296
|+182.72%
|60 Gün
|$ +1.7943119232
|+9,552.40%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Bloomsperg Terminal fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.42%
+19.45%
+71.42%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The dGenz swarm framework leverages proprietary technology to power dynamic, agent-driven workflows for data analysis, adapting to user queries through multi-agent coordination and specialized tools. By tagging the swarm manager (@sperg_ai on X or @sperg_bot on TG) with a query, users can trigger workflows such as technical analysis (responded to by Wu Chainz from Credit SUI), sentiment analysis (handled by Ernie Shillman from Deutsche BONK), or general crypto topic insights (provided by Mo Gwei from Goldman SATS). Analysts deliver concise analyses with BUY/SELL/HOLD ratings for crypto discussions, with plans to expand the AI team to include specialists in macro, micro, politics, and security. Our goal is to expand DeFAI applications in both a useful and entertaining way.
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