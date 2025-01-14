BOGUS Fiyatı (BOGUS)
Bugün için canlı BOGUS (BOGUS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 314.46K USD. BOGUS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BOGUS Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.95K USD
- Gün içindeki BOGUS fiyat değişimi -7.14%
- Dolaşımdaki arz: 828.48M USD.
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Gün içerisinde, BOGUS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BOGUS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BOGUS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BOGUS / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-7.14%
|30 Gün
|$ 0
|-69.32%
|60 Gün
|$ 0
|-87.62%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BOGUS fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.21%
-7.14%
-29.76%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BOGUS is a lifestyle coin that is aimed at normalizing and humanizing the cryptocurrency trading industry. We believe many culturecoins are driven around hype or the picture of an animal; instead, we are driven by a thesis that everything is BOGUS and to create a community where members feel empowered to share examples in their life that is BOGUS. We are also using the token to reflect on the industry and create awareness on how we've grown and matured. For example, on our roadmap, we are developing a program to collect "valueless" non-fungible token art -- or create a BOGUS art collection as we say. Art that was previously sold for exorbitant amounts, many NFTs are now worthless, at least financially. While they may no longer maintain financial value, those tokens retain value in being historical artifacts in the digital art space. Nevertheless, the early speculative nature of NFTs was BOGUS, so the goal of this art collection is to self-reflect on the industries BOGUS behavior while honoring the art created by artists. Overall, our goal is steady growth that is focused on the community and embracing what is BOGUS in this world.
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