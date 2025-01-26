Built Different Fiyatı (BUILT)
Bugün için canlı Built Different (BUILT) fiyatı, 0.00413782 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.23M USD. BUILT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Built Different Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.46M USD
- Gün içindeki Built Different fiyat değişimi +14.27%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
MEXC'deki BUILT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BUILT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Built Different / USD fiyat değişimi, $ +0.00051687.
Son 30 gün içerisinde, Built Different / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Built Different / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Built Different / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00051687
|+14.27%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Built Different fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+3.59%
+14.27%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Built Different is not just a token; it’s a movement. Inspired by the relentless pursuit of greatness, Built Different embodies the spirit of innovation, ambition, and breaking barriers. Positioned as a standout project on the Solana ecosystem, it draws parallels to the meteoric rise of coins like $Sigma and $Giga, capturing the imagination of those who aspire for more in life and in crypto. Core Values: • Innovation: Pushing boundaries in the crypto space. • Resilience: Built to thrive in any market conditions. • Community: Empowering individuals to stride for more together. Why Built Different? Built Different is more than a financial asset—it’s a badge of honor for those who see themselves as visionaries, risk-takers, and builders of the future. With its catchy slogan and bold ethos, it appeals to a new generation of crypto investors who crave purpose beyond profits.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 BUILT / AUD
A$0.0065377556
|1 BUILT / GBP
￡0.003310256
|1 BUILT / EUR
€0.003930929
|1 BUILT / USD
$0.00413782
|1 BUILT / MYR
RM0.0180822734
|1 BUILT / TRY
₺0.1474719048
|1 BUILT / JPY
¥0.64549992
|1 BUILT / RUB
₽0.404678796
|1 BUILT / INR
₹0.3565973276
|1 BUILT / IDR
Rp66.7390229146
|1 BUILT / PHP
₱0.241028015
|1 BUILT / EGP
￡E.0.2080495896
|1 BUILT / BRL
R$0.0244545162
|1 BUILT / CAD
C$0.0059170826
|1 BUILT / BDT
৳0.5036554504
|1 BUILT / NGN
₦6.4451925666
|1 BUILT / UAH
₴0.1734574144
|1 BUILT / VES
Bs0.23171792
|1 BUILT / PKR
Rs1.1509760112
|1 BUILT / KZT
₸2.1395012092
|1 BUILT / THB
฿0.1385755918
|1 BUILT / TWD
NT$0.1354722268
|1 BUILT / CHF
Fr0.003724038
|1 BUILT / HKD
HK$0.0321922396
|1 BUILT / MAD
.د.م0.0412126872