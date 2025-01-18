BUTTCOIN Fiyatı (BUTTCOIN)
Bugün için canlı BUTTCOIN (BUTTCOIN) fiyatı, 0.00420513 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.20M USD. BUTTCOIN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BUTTCOIN Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 581.88K USD
- Gün içindeki BUTTCOIN fiyat değişimi +18.98%
- Dolaşımdaki arz: 999.88M USD.
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Gün içerisinde, BUTTCOIN / USD fiyat değişimi, $ +0.00067087.
Son 30 gün içerisinde, BUTTCOIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BUTTCOIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BUTTCOIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00067087
|+18.98%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BUTTCOIN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+15.18%
+18.98%
+124.82%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Buttcoin is a meme solana-based cryptocurrency created by Shytoshi, who also made *Fartcoin*. It's a parody of the often silly and unpredictable world of crypto, designed to make fun of hype-driven projects that don’t have real value. The coin exists purely for entertainment, with no serious purpose, and is meant to bring humor to the crypto community. This project was run by the Community (CTO) with active admins and members.
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|1 BUTTCOIN / AUD
A$0.0067702593
|1 BUTTCOIN / GBP
￡0.0034482066
|1 BUTTCOIN / EUR
€0.0040789761
|1 BUTTCOIN / USD
$0.00420513
|1 BUTTCOIN / MYR
RM0.018923085
|1 BUTTCOIN / TRY
₺0.1494923715
|1 BUTTCOIN / JPY
¥0.6569254086
|1 BUTTCOIN / RUB
₽0.4309417224
|1 BUTTCOIN / INR
₹0.3641222067
|1 BUTTCOIN / IDR
Rp68.9365463472
|1 BUTTCOIN / PHP
₱0.2462103615
|1 BUTTCOIN / EGP
￡E.0.211938552
|1 BUTTCOIN / BRL
R$0.0255251391
|1 BUTTCOIN / CAD
C$0.0060553872
|1 BUTTCOIN / BDT
৳0.510923295
|1 BUTTCOIN / NGN
₦6.5500366419
|1 BUTTCOIN / UAH
₴0.1770780243
|1 BUTTCOIN / VES
Bs0.22707702
|1 BUTTCOIN / PKR
Rs1.1723061414
|1 BUTTCOIN / KZT
₸2.2319989014
|1 BUTTCOIN / THB
฿0.1449928824
|1 BUTTCOIN / TWD
NT$0.1383067257
|1 BUTTCOIN / CHF
Fr0.0038266683
|1 BUTTCOIN / HKD
HK$0.0327159114
|1 BUTTCOIN / MAD
.د.م0.0422195052